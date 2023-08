Hallan semienterrado en el fango a un nonagenario desaparecido en Viveiro

El jefe de la Policía Local de Viveiro, Senén Pico Campos, localizó y sacó de una charca de lodo al hombre, de 95 años de edad, que desapareció en la noche de este martes en la parroquia de Valcarría tras haber ido a ver unas fincas. El encargado de Protección Civil, Manuel Expósito, llamó al responsable policial, que se encontraba de vacaciones, ya que conoce la zona y después de oir las indicaciones que daba la familia.

Senén Pico también habló con un familiar, que le orientó sobre la zona donde podía encontrarse el hombre, quien a las nueve de la noche les avisó de que estaba llegando a casa señalando el nombre de unos campos, pero al no llegar se preocuparon y alertaron al 112 de Galicia, que a su vez avisó a la Policía Nacional y a Protección Civil.

Con el dispositivo en la parroquia citada, los efectivos se repartieron por distintos puntos para buscar al desaparecido, con el que dio el responsable policial, quien lo halló “nun barrizal enterrado ata os xeonllos e postrado hacia diante, estaba consciente e recoñeceume. Saqueino dalí, avisei a Manolo e sacámolo no coche de Protección Civil, en contacto co 061 acordouse desprazalo directamente ata o PAC de Viveiro e dende alí derivarono ao hospital, porque ao parecer tiña unha ferida na frente, que non lle vin, porque estaba cheo de barro e tiña frío”, explica Pico Campos.

Calcula que llevaría al menos un par de horas en el agua y con el fango no lograba salir solo. El jefe de la Policía Local se metió en charco y le sacó arrastrándole hacia fuera poco a poco, avisó a Expósito, que colaboró con él en el traslado y comunicó la localización a los agentes de la Policía Nacional.