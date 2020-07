Javier García Amigo: "Localizamos a más de 100 personas para hacerles test"

EL CONTROL del brote de coronavirus en la comarca de A Mariña lucense implica también a la Policía Autonómica, que ha movilizado a casi 100 funcionarios de toda Galicia para vigilar que los positivos y los contactos estrechos confirmados en los municipios costeros cumplan el periodo de cuarentena.

¿Cómo llevan a cabo el control de los confinados?

Realizamos un control telefónico y presencial aleatorio, los agentes comprueban que los positivos están en casa y les avisan de que no pueden salir. Nuestra labor es fundamentalmente preventiva y vigila a las más de mil personas que están aisladas, pero también asesora e informa a la población que lo requiere.

¿Cuántos agentes dedican a este cometido?

Desplazamos al completo la unidad de Lugo y contamos con apoyo de las de Santiago, A Coruña y Ourense, el dispositivo está compuesto por casi 100 funcionarios, que pasan las 24 horas del día haciendo el servicio en A Mariña, llevamos desde el viernes en la costa, a donde desplazamos a diario tres o cuatro coches según las necesidades. Los agentes tienen que dormir obligatoriamente fuera de la zona de aislamiento, porque no podemos quedarnos sin personal. En principio el operativo se mantendrá hasta el viernes y estamos pendientes de una posible reducción del área de confinamiento. También participan la Policía Nacional y Javier García Amigo. la Guardia Civil, con un despliegue importante.

¿Solicitan algo los aislados?

Preguntan cuanto tiempo va a durar la cuarentena, la mayoría son casos leves y de momento ninguno de los afectados ha pedido que le llevemos algo. Muchos positivos son totalmente asintomáticos, por lo que no notan nada, se les explica que deben quedarse en casa y aceptan sin problema.

"A los mariñanos les parece correcto que la comarca esté confinada porque hoy todo el mundo viaja mucho"

¿Inspeccionan aforos y horarios?

Pasamos por los locales y vemos que la totalidad están cumpliendo, sobre todo los horarios de cierre y los aforos. La inspección es permanente, pasamos dos o tres veces al día, y vigilamos todo tipo de locales y terrazas. La labor que hacemos es preventiva e informativa al 100%.

¿Qué les consulta la población?

Nos consultan muchas cosas, desde si pueden ir a la playa hasta cuándo podrán salir de la zona. Por lo general la gente tiene miedo y ya no sale, además les parece correcto que la comarca esté confinada, porque la gente viaja mucho, todo el mundo se mueve y esto será cuestión de días.

¿Detectan mucho movimiento por las calles?

Hay poca gente, a partir de la una de la madrugada es prácticamente imposible encontrar a alguien, sobre todo en Burela, que es donde hay más casos. Muy poca gente va sin mascarilla, la inmensa mayoría está cumpliendo las recomendaciones sanitarias y cuando vemos a alguien sin protección le aconsejamos llevarla. También nos preguntan qué tipo de mascarilla deben llevar, y de todo lo que pone el decreto. No ponen pegas para nada. Ahora lo más importante es el confinamiento y que la gente cumpla las normas sanitarias, sobre todo el uso de la mascarilla y no intentar salir de la zona para no exportar virus fuera de la comarca.

¿Constataron alguna infracción?

Aún no hemos puesto ninguna, se avisa a la gente. También buscamos a personas a las que Sanidade no localiza para hacerles pruebas, hicimos gestiones para hallar a más de 100, es una labor continua para dar con todos los contactos.