Soy Javier Carreiras Cuadrado, nací en Alfoz en 1982. Mis padres tenían tres o cuatro colmenas para autoconsumo y desde entonces siempre sentí curiosidad por este mundo. Mi hermano Fran y yo tenemos una marca, O Poder das Flores, con la que estamos muy contentos.

¿De dónde le viene su afición por la apicultura?

En casa, mis padres, siempre tuvieron colmenas para autoconsumo. Pero a mi madre le descubrieron que era alérgica y quedó ahí medio olvidado, hasta que hace cuatro o cinco años volvimos a retomarlo. Por cierto, yo también soy alérgico.

Pues mal asunto.

Sí, hice las pruebas y di positivo.

¿Aprovechan los utensilios de tus padres?

Sí, cuando volvimos ahora utilizamos el mismo ahumador que tenía mi padre hace 30 años.

Para ser un hobby, ¿le quita mucho tiempo?

Sí, cada vez más. Empezamos con diez colmenas en un colmenar, y eso era fácil de gestionar, pero actualmente tenemos 150 colmenas en cinco colmenares distintos, para diversificar un poco para tener distintas variedades de miel. Hay que jugar con los emplazamientos. Si tienes un colmenar, recolectar en septiembre y listo, pero si tienes como nosotros...

¿No le cansa?

De momento no. Intentamos hacer cosas diferentes para mantener la ilusión, con nuevos retos. Tengo libretas en casa con datos, vamos probando, investigando. Mi perfil es muy técnico, y me gusta saber por qué hago las cosas, si el resultado es el esperado o no.

Funcionan mucho con el ensayo error, ¿no?

Sí, hemos sido muy autodidactas, hemos leído mucha información de muchos países, la hemos aplicado a nuestra forma de trabajar, cambiamos cosas. Si haces siempre lo mismo es un trabajo muy repetitivo.

He leído mucha información de muchos países, la hemos aplicado a nuestra forma de trabajar, cambiamos cosas

¿Qué le aportan los premios?

Visibilidad. Entre tanta gente que se presenta, en 2020 tuvimos la mejor miel multifloral de Galicia en las catas oficiales de la Xunta, en 2021 la monofloral, y algunos premios más. Eso significa que estamos haciendo las cosas bien. A mí, lo que hago, me gusta hacerlo muy bien para que luego salga bien, por lo menos. Y estos reconocimientos son una pasada.

¿A qué se dedica laboralmente?

Soy técnico electrónico de láser industrial. Eso me hace viajar mucho.

¿Ha vivido en diferentes sitios?

Sí, ya con 20 años mi primera entrevista de trabajo fue en Madrid porque quería ver cosas diferentes. He vivido en Barcelona y he vuelto a Galicia, pero siempre me ha gustado conocer gente nueva, nuevos sitios y culturas.

Si pudiera elegir, ¿dónde viviría?

Al final he vuelto a Galicia porque tengo mis mejores recuerdos y la familia y los amigos. Todos los sitios tienen su parte romántica, pero al final no es por el sitio, es por estar cerca de los tuyos.

Una curiosidad para terminar, ¿por qué le llaman Palermo?

Fue hace muchos años. Jugaba al fútbol con los amigos y siempre he sido muy raro y me teñí el flequillo de rubio. Fui a entrenar, y cuando me vieron me empezaron a llamar Palermo, como un delantero argentino que también tenía el flequillo de rubio, y ya me quedó para siempre.