Jaime Méndez entrenará al Burela tras su regreso a la Primera Autonómica

La Sociedad Deportiva Burela ya tiene nuevo inquilino en su banquillo y será otro hombre de la casa el que tome el relevo de Abel Eijo. El máximo mandatario de la entidad, Jesús Manuel Ares, presentó este jueves en A Marosa a Jaime Méndez como preparador de los verdes para el regreso a Primera Autonómica.

El nuevo técnico de los bureleses se mostró "moi ilusionado con este reto, que é grande e moi apetecible, porque é a miña casa", afirmó. Jaime aseguró que no tardó mucho en dar su aprobación una vez que recibió la oferta de los nuevos rectores del Burela. "A verdade é que non me tiveron que convencer moito. O único que provocou que fora máis difícil dar o si foi deixar o Viveiro, porque foi espectacular o trato que recibín e o moito que aprendín. Ao final, Chuski, Manuel Vicente e máis eu conseguimos formar un grupo humano moi bo, que xa era unha familia", explicó. De todos modos, reconoció que la balanza se desequilibró rápido "porque vir ao Burela é estar na casa e crear o teu propio equipo, o que o fai un reto diferente", señaló.

Queremos un proxecto de canteira, pero tamén recuperar a xogadores de Burela que están fóra

El hecho de volver a su casa recalca que supone "unha dobre ilusión, pero tamén máis traballo, porque sempre te involucras un pouquiño máis e se cadra a complicación pode ser algo maior porque tamén o é a esixencia", valoró.

La carrera de Jaime Méndez avanza escalón a escalón. Primero se formó dirigiendo a los cadetes del Porto de Burela para tomar después el timón del Candelaria, en Segunda Autonómica, y ahora llega al Burela tras ser el segundo de Chuski en el Viveiro, en Preferente. "A verdade é que vou queimando etapas e creo que é o momento idóneo para aceptar este reto. O importante é facer as cousas despacio e facelas ben", destacó.

Jaime conoce bien a la actual plantilla burelista, ya que además compartió vestuario con muchos de sus integrantes. "Non vai ser un problema, porque compartín equipo con varios. Coñezo a todo o plantel e seguro que tanto eles coma eu sabemos diferenciar o rol de compañeiro do de adestrador", manifestó.

Teño que felicitar a Abel polo gran traballo que fixo; a xente de fútbol sabemos todo o que tiveron que esforzarse para subir

PLANIFICACIÓN. El nuevo técnico verde reconoce que aún están iniciando la planificación del equipo, pero tiene claro el objetivo de la próxima temporada. "A idea é manter o bloque actual, porque conseguiu éxitos, pero está claro que van facer falta algunhas fichaxes, porque a Primeira Autonómica do ano que vén vai ser moi potente, pero sempre buscando crear unha base formada por xente de Burela e co principal reto de que o clube se asente na categoría. Temos que buscar implantar un proxecto con futuro e traballar para a xente da casa, para que os rapaces que están nas categorías inferiores vexan que se pode chegar ao primeiro equipo», remarcó. La intención de preparador y directiva es «recuperar xogadores de Burela que están noutros equipos; temos que presentarlles o proxecto e intentar animalos a que se veña", indicó.

En cuanto a su grupo de colaboradores, de momento solo está claro que «vai vir comigo David Vispo, que xa me acompañara no Candelaria, e aínda estamos valorando que axudantes máis podemos ter connosco», relató.

Jaime también quiso dejarle un mensaje a su predecesor en el cargo, Abel, que consiguió el ascenso tras la pérdida de categoría y todavía está luchando por la Copa Deputación, alcanzando ya la cuarta ronda: "Só podo felicitar a Abel polo seu traballo, un traballo que a priori moitos daban por sinxelo, pero a xente do fútbol sabemos que non foi nada doado. Hai que felicítalo porque a temporada foi moi boa e aínda o está sendo".

Finalmente, Jaime volvió a referirse a su estancia en el banquillo de Cantarrana. "Oxalá non teñamos que enfrontarnos o ano próximo ao Viveiro, porque iso significaría que se queda en Preferente e a verdade é que os rapaces meréceno", concluyó el nuevo entrenador burelés.