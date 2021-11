Jacob Maseda vuelve al terreno de juego 406 días después

Cuatrocientos seis días han tenido que pasar para que Jacob Maseda (Foz, 1995) volviera a respirar fútbol. De aquel duelo amistoso en Cantarrana con el Viveiro del 27 de septiembre de 2020 frente al Somozas, donde cayó lesionado, al pasado domingo en la octava jornada de la Preferente con el Ribadeo ante el Montañeros.

Aquel día de principios de otoño la vida de este joven se tiñó de negro. Rotura del ligamento cruzado de la pierna derecha. Se operó, pero en junio tuvo que volver a pasar por el quirófano para extirpar un quiste y eso retrasó aún más su vuelta a las canchas. Pero su historial de lesiones puede dibujar una carrera futbolística marcada por ellas.

En su primera etapa en el Ribadeo se rompió el ligamento lateral de la rodilla izquierda en dos ocasiones, lo que le mantuvo alejado de los campos ocho meses. Y hace dos cursos, con la camiseta del Foz, sufrió la rotura del cúbito y el radio, con cuatro meses en el dique seco. Pero para lo que otros hubiera supuesto la retirada, a Jacob le fortaleció aún más para volver con más ganas al césped.

"Tengo muchas discusiones con los amigos porque yo no creo ni en la mala ni en la buena suerte", dice respecto a las lesiones. "Creo que hay varios factores por los que me lesiono más; uno es por mi forma de jugar, arriesgo demasiado, y eso va a seguir formando parte de mi juego pero de otra forma; voy a jugar un poco más inteligente", reflexiona.

El centrocampista focense jugaba en Tercera División con 19 años y ha visto zarandeada su carrera por las lesiones. Sobre todo por la última. "Lo pasé mal al principio, tuve momentos malos, pero trabajé bastante, seis días a la semana, a veces con doble sesión de piscina y gimnasio", explica.

"Nunca pensé en dejarlo, pero sí que me preguntaba por qué me pasaba a mí, qué hago mal; intento cuidarme, entrenar todo lo que puedo y nunca entrené tanto como en esta recuperación", asegura.

"Me dijo Dani (Moirón) que salía en dos minutos y me puse muy nervioso; nunca me había pasado" admite

La recuperación se la llevó Tulio, el preparador físico del Burela FS. Pero lo peor es cuando llegaba el domingo e iba a ver a sus compañeros. "Es lo peor, sin duda, porque me pongo muy nervioso", dice.

"Me exalto y cuando llegaba a casa todavía tenía las pulsaciones muy altas, se pasa mucho peor que jugando", reconoce. Pero el domingo llegó por fin el día. Calentó antes de salir al campo y le pasó algo que nunca le había ocurrido: "Me dijo Dani (Moirón) que salía en dos minutos, y la verdad es que me puse muy nervioso, tuve que frenar y respirar, porque nunca me había pasado, pero fue salir al campo y perfecto, cero nervios", subraya.

¿Tuvo miedo? "Estás un poco retraído, no juegas de la misma manera, te mides un poco más", argumenta. "No digo que con menos tensión, pero tratando de no abarcar tanto", explica. "No sentí miedo, aunque tengo alguna molestia en el desplazamiento de balón, un toque que me recuerda la lesión", dice.

Cuando uno pasa por el infierno por el que ha pasado en su vida deportiva tiene que tener el apoyo de la gente para poder sobrellevar los malos momentos. "A nivel profesional me apoyé en Tulio, pero a nivel personal en mucha gente; si tengo que enumerar a todos... Entrenadores del Viveiro y del Ribadeo, mi familia, todos los compañeros de los dos equipos", desliza .

"Eso sí que me reconfortó mucho, siempre me apoyaron mucho, siempre hubo una palmada en la espalda y creo que les di las gracias a todos, pero el sentimiento de agradecimiento que tengo solo lo sé yo; hubo detalles que me marcaron", subraya el centrocampista.

E l sueño que tiene entre manos Jacob es poder disfrutar del fútbol durante un periodo largo sin lesiones. "En esta recuperación me planteé estar mejor que antes, poder disfrutar del fútbol tres años seguidos, demostrar el nivel que tengo y que hace muchos años que no puedo demostrar", concluye el futbolista.