Los jabalíes también visitan la Torre de los Moreno

El problema con la presencia de jabalíes en entornos urbanos se vio perfectamente reflejado en un episodio vivido en la madrugada de este lunes en Ribadeo, en torno a las tres de la mañana, cuando una hembra de buen tamaño acompañada de tres crías fueron vistas (y grabadas) paseándose con total tranquilidad por el parque de San Francisco de Ribadeo, esto es, ante la Torre de los Moreno y el consistorio.

Una de las personas que se encontró a esta curiosa familia, Miguel Ángel López, explica que se encontraba paseando como es habitual por esa zona con sus perros cuando uno de ellos se escapó y al ir a buscarlo se encontraron a los jabalíes en esa zona, que les sorprendió porque se trata de un entorno de lo más céntrico de Ribadeo.

Una vez que se los cruzaron explicó que los jabalíes mantuvieron una actitud completamente normal. Dice que ni siquiera les miraron y parecía que no se percataban de su presencia o, al menos, no les daban ninguna importancia. Siguieron su camino, husmeando entre los jardines que están en esa zona y buscando algo de comida que no encontraron en ese lugar.