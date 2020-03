Los jabalíes causaron daños en tres zonas del área de San Roque de Viveiro

El área recreativa del monte San Roque de Viveiro recupera su mejor cara tras los trabajos realizados por la comunidad de montes para reparar los destrozos de los jabalíes, que la semana pasada hicieron unos de los estragos más grandes que recuerdan los comuneros, con tres amplias zonas levantadas.

"Fixeron un estrago criminal", reconoce el presidente de la comunidad de montes, Carlos Méndez, quien por la dimensión de los daños cree que los causaron un buen número de ejemplares. "Debía ser unha familia grande ou dúas, porque normalmente non destrozan tanto", dice el comunero, que cita que levantaron un 40% de la superficie de la zona de merenderos donde están las mesas y barbacoas, y un 20% en otras dos zonas, donde están el área de juegos infantiles y donde los servicios.

Los daños de los jabalíes en el terreno del área recreativa no son algo nuevo, pero Méndez comenta que en los últimos meses se han intensificado. "Levamos unha temporada na que son bastante frecuentes, este inverno houbo bastante xabaril e incluso os vemos por alí", señala, al tiempo que recuerda otra ocasión en la que causaron grandes daños alrededor de la capilla y el hórreo "pero fora só naquela zona, desta foi en tres diferentes", precisa. Para recuperar el terreno la comunidad de montes recolocó los terrones con herramienta de mano y después usó una máquina de pisón.

Recientemente el área sufrió otro tipo de daños, vandálicos, en mesas y bancos de piedra que personas desconocidas rompieron y que ya están reparados.

Por otro lado la comunidad de montes reabrió el denominado semillero, en el que ya se pueden hacer reservas para utilizarlo en comidas o quedadas de forma gratuita. Estas instalaciones también fueron mejoradas en las últimas semanas con la instalación de una nueva barbacoa cubierta. "A barbacoa que había era de ferro e co calor deteriorábase. Ademais era unha barbacoa a ceo aberto, co cal se empezaba a chover tiñas que parar, entón o que fixemos foi facer unha barbacoa completamente nova e en condicións, de ladrillo refractario que non dá problemas ao dilatar e que consome moita menos madeira", explica.

Los interesados en reservar el semillero pueden contactar con integrantes de la junta rectora.