Tres jabalíes, en el aparcamiento del Hospital da Mariña

Tres jabalíes aparecieron en torno a las ocho de la tarde de este sábado en el aparcamiento del Hospital Público da Mariña de Burela. Los animales se dieron una vuelta entre los pocos vehículos que había aparcados allí en ese momento y posteriormente se marcharon sin dañar ninguno de ellos.

El hospital se encuentra en una zona anexa al monte y es fácil que lleguen hasta ellos estos animales, si bien es cierto que no es habitual debido al tráfico que hay a menudo allí. Aprovechando que no lo había a esa hora, fueron en busca de comida que allí no pudieron encontrar.

Es otro nuevo episodio de aparición de estos animales salvajes en entornos muy poblados, aunque esta es la primera vez que se les graba en el hospital mariñano.