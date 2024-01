"La izquierda cree que sus votantes son idiotas y se les puede engañar"

Los foros del Voar y la fundación Sargadelos regresaron en su undécima edición por donde solían, con un lleno, y todo apunta a que el aforo del famoso hotel ribadense vaya a quedarse corto para el invitado del próximo viernes: Alfonso Guerra. El propio ponente de ayer, el exportavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, se encargó de telonear al que fuera vicepresidente del Gobierno socialista al decir que "pensaba que era el diablo con rabo pero lo oigo ahora y Guerra está a la derecha de Vox, como Paco Vázquez".

Espinosa de los Monteros encarnaba hasta su salida el pasado verano del organigrama de Vox las posiciones más liberales del partido de ultraderecha y en Ribadeo remachó una y otra vez que descarta totalmente su vuelta a la política. No obstante, su intervención bajo el hilo conductor del foro sobre El Estado, súbditos o ciudadanos fue un continuo ataque a la izquierda española, en especial a José Luis Rodríguez Zapatero y al actual presidente, Pedro Sánchez, por "manipulador y mentiroso", más que una reflexión neoconservadora al uso. "La izquierda cree que sus votantes son idiotas y se los puede engañar pues la vuelven a votar", dijo.

"Parte de la infantilización de los ciudadanos promovida por la izquierda, aunque no solo pues el PP ha comenzado a defender como propios algunos preceptos. Consiste en hablar de nuevos derechos pero no de responsabilidades, y pocos ciudadanos quieren asumir ciertas responsabilidades", lamentó Espinosa de los Monteros, quien no obstante rechazó tajante su propio regreso a la política. Políticos y altos funcionarios se creen los dueños del país y "se hace a los ciudadanos más ignorantes, menos críticos, con menos capacidad de exigir", dijo. Fustigó especialmente la aprobación de la ley contra la violencia de género o "el fomento de un tipo de inmigración en Cataluña", la del que no habla español, y que en su opinión es la causa de que "ocho de cada diez detenidos por delitos en Barcelona sean extranjeros".

"La energía es cara porque se empeñan los políticos , si cierras nucleares y As Pontes llegará el día de no poder producir aluminio"

Espinosa de los Monteros, presentado por el vicepresidente y consejero editorial de El Progreso, José de Cora, asegura que la actual desesperanza y preocupación ciudadana por la vida diaria y la política tienen su origen en que todo comenzó a cambiar con los atentados islamistas del 11 de marzo del 2004, dando paso al empeño de Zapatero y la "izquierda cainita" por "enterrar la Transición" y enfrentar a mujeres con hombres, gays con heterosexuales y unos españoles con otros, hasta que "los separatistas se han envuelto en la bandera del secesionismo total".

Dada su formación económica en España y EE.UU., De Cora le preguntó por Alcoa en A Mariña y el diagnóstico fue que se cerraron antes de tiempo las nucleares o centrales como As Pontes. "La energía es cara porque se han empeñado los políticos", dijo.