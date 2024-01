Iván R. Lombardero: "La escollera de Figueras sí tendrá efectos en la ría, eso es seguro"

Aunque no hizo ningún estudio a fondo de las repercusiones de la construcción de la escollera que se quiere hacer en Figueras, en la orilla asturiana de la ría, frente a Ribadeo, sí tiene clara una cosa que cree muy obvia: tendrá efectos en el estuario y es muy complicado saber cuáles serán. Hay opiniones diversas, pero él se pregunta si es necesario correr el riesgo de que incluso se pueda llegar a cerrar el canal solo por la creación de veinte plazas de amarre.

Deja claro que no hizo ningún estudio sobre este tema.

No, no, para nada. Además es algo muy complejo. Cuando se hacen esos estudios los ingenieros tienen simuladores de olas, de corrientes, maquetas a escala... Es muy complejo y, aún así, puede haber errores. Nosotros trabajamos con modelos digitales que luego pueden no tener nada que ver con la realidad.

Pero sí encontró cosas curiosas.

Sí que me sorprendió que en el estudio ambiental que se hizo hay resultados que no cuadran con las conclusiones. Por ejemplo, hay una figura que habla de un 25% de variabilidad de la velocidad de la corriente y luego en las conclusiones se dice que no habrá diferencias. Eso es muy extraño y puede influir muchísimo.

Es curioso que en el informe se plantea que es importante no edificar nuevas construcciones en la ría y se cita expresamente una escollera.

Sí, es así. Tuve un profesor que decía que en España cuando no hay dinero se hacen estudios para no hacer las obras. Luego llega el dinero y esos estudios se tiran a la basura y haces lo que quieres. Hace menos de diez años Asturias publicó un instrumento de gestión para espacios protegidos, como es la ría. Pero de repente llegan fondos europeos y lo primero que quieres hacer es una escollera. Vamos a ver: si dices que hay hábitats que proteger, marcados por la UE, que hay que evitar la masificación, controlar la navegación, actuar sobre el saneamiento... no se entiende que plantees y en apariencia aceptes esa escollera.

Pero sí está convencido de que esa escollera tendrá efectos en la ría.

Creo que no tiene sentido que se diga que no los tendrá. No sabemos cuáles serán exactamente, pero los habrá. Por ejemplo, cerrar el molino de mareas de As Aceas, los tuvo. Cuando se hizo la ruta, al llegar allí había un prado que desapareció porque ahora las olas rebotan contra el muro, el agua vuelve y golpea la zona donde estaba ese prado y lo hizo desaparecer. Claro que hay efectos siempre que se hace algo y esto también los tendrá, no sabemos cuáles, pero seguro que sí.

Consultas a los vecinos

¿Se está teniendo en cuenta la oposición al proyecto?

Veo cierto desprecio a la gente que se queja diciendo que bueno, que ya hay allí una infraestructura y que solo se cambiará por otra, cuando no tienen comparación a ningún tipo de nivel. Entonces a ver si es verdad lo que dicen de que nos van a escuchar, porque veo que, en general, falta diálogo. Se ve ahora con lo del centro de salud en Ribadeo. Son temas que se deciden sin abrir ninguna vía de diálogo y si se abriera, sería estupendo. Mantener el dique actual serían 200 años de mantenimiento, pero si a los diez años te das cuenta de que convendría hacer otra cosa tienes mucho dinero para hacerlo. Pero si haces la escollera, a ver cómo se mueve después. A mí me parece una barbaridad, matizando que no tiene nada que ver con la ‘megabarbaridad’ de la escollera de Ribadeo, que se metió cien metros en la ría y junto al canal. Eso fue una barrabasada absoluta. Si trazas una línea desde Porcillán a Mirasol va casi recta con dos salientes delante de Cabanela. Había una línea recta y la convertimos en curva hacia fuera, de cien metros. Eso sí desvió el canal. Y el dinero que costó...

No ve los beneficios para Figueras de los que se habla.

Creo que habría que actuar de otra forma, porque Figueras fuera del puerto, no tiene gran cosa. Habría que hacer otro tipo de actuación.

También se habla de que la velocidad de entrada y salida del agua podría incluso ampliar el canal.

Hay dos teorías. Una dice que la velocidad entrada del agua se acelera y la de salida se reduce en ese canal. Yo interpreto que seguramente habrá más sedimentación tras ver el anexo de hidrodinámica del estudio. Luego dicen que no habrá variaciones significativas, pero es que reconocen variaciones superiores al 20% en las dos velocidades, de entrada y de salida del agua, así que a mí me parece que sí es importante. Pero no se sabrá cuánto hasta que sea tarde.