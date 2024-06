Iván Méndez: "El Resu es para mí como un bebé y seguimos con la misma ilusión"

Pulir los detalles en el recinto y cartel le ocupan muchas horas y reconoce que "pese a los imprevistos de último minuto todo va según lo esperado. Siempre pasan cosas e intentamos minimizarlas pero con cien bandas en el Resu y tantas variables, surgen sorpresas".

¿No se caerá nadie del cartel, no?

Esperemos, es algo que nunca se sabe. Puede enfermar un cantante, pero somos optimistas.

Había algún rumor sobre Corey Taylor, que andaba achacoso.

Canceló dos conciertos la semana pasada pero volvió a tocar en Londres y estuve allí viéndolo. Continúa la gira y no habrá problema.

¿Se habituarán los fans al nuevo aforo campista del parque de Cantarrana y la gestión del festival?

Fue una notificación de última hora con la que no contábamos y trabajamos para que la gente esté cómoda como en los pasados 19 años. Habrá más espacio de acampada que nunca pues además de Cantarrana será gratis en el estadio de fútbol Marcos Gómez y habrá sitio para todos. Nunca quedó nadie sin acampar en Viveiro.

Desde Alice Cooper el miércoles, a Bring me de Horizon, Offspring o Megadeth, en este Resu muchas bandas levantan expectación

La edición XIX, ¿recuerda al espíritu romántico con el que comenzó el festival o con el negocio y los números ya es algo muy distinto?

Es el festival con el que comencé, para mí es como un bebé y es la música que nos gusta y escuchamos. Seguimos con la misma ilusión que el primer día pero, obviamente, a mediada que el evento se hace grande hay que profesionalizarse y mentiría si dijera que no hay que tener en cuenta los números y que cuadren pero la forma de enfocar el festival sigue siendo la misma de todos estos años: ofrecer algo diferente a lo que suele haber en España, muy especializado en rock, hardcore, punk y metal. Que para el público sea una experiencia, mucho más allá que ver solo unos artistas que se suben a un escenario.

Ahora hay más cosas y programación alrededor.

Se trata de ofrecer actividades paralelas en el momento que entras al festival. El pasado año incluimos el bulevar de la música, un homenaje a las salas de conciertos donde se empezó a gestar el rock y el metal. Lo hicimos con las bodas, que fueron un éxito y este año tenemos más de 1.500 personas inscritas, algo que nos llama mucho la atención. Estamos introduciendo también un podcast que se hará en directo con artistas, asistentes, empresas vinculadas a la organización, etc. Seguimos con la misma ilusión de siempre y pensando en lo que nos gustaría ver como público.

Todas las ediciones dieron un salto: Iron Maiden, Motörhead, la pirotecnia de Rammstein...

Hemos preparado un espectáculo para después del último cabeza de cartel del sábado con fuegos artificiales y que creemos será la antesala al XX aniversario de 2025. A nivel artístico, cada día habrá algún grupo que emocionará, desde Alice Cooper el miércoles, a otros conciertos. Con toda la logística que necesita mover entre aeropuertos y luego llegar, es un gran esfuerzo. Y debemos adaptar los horarios.

Algunas bandas repiten, con insistente demanda del público.

Bring me the Horizon trae un concierto y producción que llamarán la atención. The Offspring el viernes es otro regreso muy esperado desde 2016 y Megadeth el sábado también levanta expectación.

¿Qué cree que habrá dentro de 20 o 30 años donde se celebra el Resu en Lavandeiras, en Celeiro?

Más que a mí, esa pregunta habría que hacérsela a los políticos. Llevamos 19 años en Viveiro, creciendo pasito a pasito, y nos gustaría que permaneciera ahí.

Ha surgido una gran competencia, festivales e iniciativas rock más pequeñas, como la de este fin de semana en O Valadouro y grupos que hace años tocaron en el Resu como Vita Imana. ¿Hay burbuja?

Cuando empezamos nosotros en 2006, y creo que fue una de las claves del festival, al poco tiempo el Resu era el referente para esta música. Ahora mismo hay muchos más festivales que entonces o en 2015 pero hay que ver el recorrido. Lo difícil no es crearlos, sino mantenerlos. Para sobrevivir hay que diferenciarse y tener una historia o relato detrás de cada festival. Con muchos eventos, las contrataciones también son más difíciles y suben los costes de producción pero hay que intentar diferenciarse más. Es como lo vemos nosotros.

¿El Resu sigue siendo familiar?

Es lo que pretendemos. El público del Resu viene durante muchos años seguidos y también hay una renovación coherente pero sigue siendo un evento familiar. Incluso los fans cuando llegan notan que toda la organización es muy local y se sienten arropados.

¿Cuántos de vosotros siguen en el núcleo duro de la organización?

Durante todo el año somos cerca de 40 pero hay un grupo más reducido que hacemos juntos este viaje desde el principio.