Iván Marrube: "Os políticos teñen altura de miras para ver que a fusión é o camiño"

Iván Marrube promovió hace más de catorce años una iniciativa popular para la fusión de los concellos de Alfoz y O Valadouro. El asunto vuelve a la palestra con un estudio encargado por la Xunta en colaboración con las tres universidades y la Fundación Juana de Vega, que analiza siete posibles agrupaciones de municipios. Marrube es un convencido de la fusión, pero además cree que los políticos que forman las corporaciones de ambos concellos mariñanos "teñen a suficiente altura de miras para ver que é o camiño a seguir".

Cita al próximo alcalde de O Valadouro, el popular José Manuel Lamela, y a la regidora independiente de Alfoz, Efigenia Maseda. El empresario alfocense considera que "o mellor futuro posible para ambos pasa por aí. É algo que algunhas persoas levamos defendendo activamente dende hai máis de 20 anos e outra xente estase dando conta". Marrube esgrime que los concellos del interior pierden población y tienen déficit de servicios, por lo que "moita xente vaise aos da costa". ¿Qué le parecería una fusión entre O Valadouro y Alfoz?

"Non é o mesmo manter dous concellos que un"

El empresario piensa que "tanto en Alfoz coma no Valadouro nunca houbo vontade política, aínda que ante as evidencias tampouco se atreveron a dicir que non". Reconoce que ambos municipios suman ahora menos de 5.000 habitantes, pero cuando se planteó en 2012 la propuesta superaban esa cifra, por lo que entonces recibirían más fondos del Estado, pero además ahorrarían en gestión y recaudación. "Non é o mesmo manter dous concellos que un. Sumaría persoal e xestionaría mellor, é economía de escala".

Iván Marrube, que fue concejal del BNG en Alfoz, cree que además de ese apoyo "entran en xogo normas que están sen escribir", en referencia a posibles ayudas autonómicas, pues la Xunta le otorgó subvenciones especiales a algún concello fusionado. Así, apuesta porque los concellos abanderen la iniciativa. Añade que "as persoas que crean nese proceso e loiten por el" marcarán la diferencia. "Vémolo en calquera concello pequeno, o alcalde que se move, avanza, pero outros estáncanse. O factor diferencial son as persoas que levan a cabo o proxecto, pero se llelo impoñen seguirán coa inercia". Un estudio para la Xunta plantea la fusión de Alfoz y O Valadouro

También opina que hoy hay más gente a favor que en contra y recuerda que cuando él intentó fusionar los equipos de fútbol le boicotearon. "Tivera ameazas xudiciais, cando só tentaba que non desapareceran as dúas asociacións deportivas".

Pérdida de población

La paulatina pérdida de población mermó la vida en ambos concellos, por lo que "pode ser mellor xuntarse que desaparecer. Podíase presentar un proxecto ambicioso para que repuntasen. Vexo moi factible crear un só concello que medre a longo plazo. Só fai falla xente con ideas e ganas de traballar. Que haxa unha semente fóra da política pode impulsar a fusión, aínda que o proceso tense que construír dende a política". "Se hai empuxe social, politicamente ninguén se atreve a dicir coa boca grande que non. Pregunto: Cal é a alternativa. Quedar nuns anos en 500 ou 600 habitantes cada un", pues recuerda que muchos empadronados no residen allí y "o tempo xoga en contra".

El popular José Manuel Lamela, alcalde en funciones de O Valadouro, evita pronunciarse antes del pleno para elegir regidor este jueves.

Rueda afirma que "la voluntariedad absoluta" prima en el proceso

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, precisó que el informe no es un estudio de la Xunta, sino que lo encargó la Administración y se sufragó con recursos públicos en "un ejercicio de transparencia".

Rueda recalcó que tanto con Núñez Feijóo como ahora, el parámetro es claro: "La voluntariedad absoluta, es el requisito fundamental", por lo que garantiza que no habrá fusión alguna si los municipios no quieren. "Esto quiero que quede clarísimo. Las propuestas son propuestas que se hicieron o que se estudiaron, está bien debatirlas como escenarios ideales, pero eso no quiere decir que vayan adelante, si no hay una voluntad inequívoca como en las que se aprobaron", zanjó.