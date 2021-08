Un italiano se convirtió en el primer peregrino del nuevo albergue de Trabada

Un italiano, Andrea Bianchi, se convirtió en el primer peregrino en pernoctar en el nuevo albergue municipal de Trabada, el albergue San Xiao ubicado en la parroquia de Sante. Bianchi procede de la localidad florentina de Scandicci y no es ningún novato en las peregrinaciones, ya que esta es la séptima vez que realiza alguna de las rutas jacobeas que están reconocidas.

Sin saberlo, Bianchi inauguró unas obras que se llevaron a cabo en 2019 gracias al impulso del Concello y la Diputación, que aportó 46.700 euros al proyecto. La alcaldesa, la socialista Mayra García, explicó que tras finalizarlas "aprobou a ordenanza que regula a taxa por utilización das instalacións e en novembro do 2020 a Xunta autorizou o inicio de actividade".

La llegada de la pandemia congeló esta infraestructura y desde el gobierno local decidieron que "no momento no que houbese unha demanda que non se cubrise coa iniciativa privada poñeriamos a disposición dos peregrinos o albergue San Xiao", explica Mayra García.

Las instalaciones del albergue San Xiao de Sante tienen estipulado un precio de alojamiento por noche de 5 euros o de 1 euro para el uso de los servicios sin pernoctar allí.

La pandemia obligó a retrasar su puesta en funcionamiento

La alcaldesa, que recibió a Bianchi junto a la teniente de alcalde, Yuli Barcia, recuerda que para dormir en el albergue "é preciso reservar cun día de antelación mínimo chamando ao número de teléfono do Concello 982.13.50.11. O horario de recepción dos peregrinos é desde as once ata as tres e a saída terá que facerse antes das oito da mañá".

Andrea Bianchi aprovechó para declararse "un enamorado de España" y agradeció la amabilidad de la teniente de alcalde, que le facilitó la estancia en el albergue. Luego la alcaldesa lo recibió en la casa consistorial antes de seguir su ruta ya que allí puede sellarse la Compostela.

Durante su encuentro, Mayra García se interesó por el viaje que está realizando y la experiencia que está viviendo así como por la estancia que pasó en el nuevo albergue municipal. "Aproveitei para trasladarlle os nosos mellores desexos nesta sétima vez que percorre a ruta Xacobea. Este ano realiza en solitario o tramo dende Luarca a Santiago de Compostela e despois quere ir ata Muxía e Fisterra", explicó.

Trabada disponía de un albergue privado en Casa Xica, justo al inicio de la subida que desemboca en el municipio de Lourenzá, pero ahora ya está cerrado.

Instalaciones muy completas

El albergue San Xiao de Sante tiene siete plazas distribuidas en tres literas y una cama para discapacitados, siete taquillas, dos baños con duchas —uno de ellos accesible— y cocina-salón con sofá, lavadora o secadora, entre otros servicios.