Adrián Fernández: "Isto é vocación pura"

Ten só 27 anos pero Adrián Fernández García acumula unha notable experiencia á fronte da súa explotación de vacún en Leirado (Trabada), onde apostou por diferenciarse coa introdución da raza blonde aquitania, da que só coñece outras catro gandarías na comarca. Nuns momentos nos que pouca xente nova se decanta pola vida no rural, o trabadense fixo na casa familiar realidade un soño para o que se preparou e traballou duramente. "Isto é vocación pura e dura", sinala.

Adrián tiña "moi, moi claro" que esta ía ser a súa vida. "Para min o máis fácil era dedicarme a outra cousa e non meter as salvaxadas de investimento que metín aquí", lembra sobre os inicios do seu proxecto Hacienda Leirado, que foi no seu momento "a incorporación co investimento máis grande da Mariña", de 126.000 euros para mercar animais e terras e para construír a corte, unha cantidade da que 40.000 euros foron subvencionados e o resto saíron do seu lombo. "Tiña outros traballos para sacar liquidez para investir aquí, principalmente no sector forestal", apunta o rapaz, que tamén se formou como auxiliar veterinario. "Eu quería ter unha formación mínima para xestionar a miña gandaría, para atender partos e outras cousas, pois ás veces non se pode depender só do veterinario e hai que ter uns coñecementos mínimos", sinala o emprendedor, que á parte da explotación segue traballando fóra.

Lembra que na súa casa había unhas poucas vacas rubias, asturianas e de cruce e cando el se incorporou á actividade empezou a probar con inseminacións de blonde, unha raza francesa de gran musculatura e viu que "os resultados en cruce con esa raza eran moito mellores que nas razas que tiñamos anteriormente". Por iso decidiu introducir "vacas puras e touros reprodutores" desa raza na explotación, na que hoxe ten 32 nais e os dous sementais, pero onde non prescindiu das vacas orixinarias da comunidade veciña. "Teño animais de blonde, de asturiano e xa hai cruce de asturiano con blonde", comenta, pois lembra que a raza asturiana "está considerada como a mellor carne de Europa e o cruce das dúas vai de marabilla, é fusionar as mellores", salienta.

As cualidades máis destacadas da raza blonde son que "é moi rendible no engorde dos animais, pois cos mesmos custos de produción hai máis rendibilidade ao medrar máis e coller máis quilos", e a carne é apreciada especialmente por deportistas, ao ser "moi baixa en graxa e moi alta en proteína".

No seu caso ten carnicerías da praza de abastos de Ribadeo que lle mercan a súa produción directamente, co que elimina intermediarios e consegue uns prezos mellores, nunha relación de confianza entre ambas partes. "Quero ter algo especial para ter un mercado cercano e pechado, e estes carniceiros estanme levando toda a produción", di.

Adoita vender "uns 26 ou 27" animais ao ano que poden chegar aos 380 ou 400 quilos en canal aos once ou doce meses, un peso que "sen ese cruce sería casi imposible", xa que nunha raza autóctona serían xatos de "300 e pouco quilos". Ademais ten un prezo máis estable durante todo o ano, uns "4,80 máis Ive o quilo canal", e a época de máis demanda é o verán, pois nótase moito a afluencia de xente na zona que demanda esta carne de proximidade.

A crianza dos becerros é ao aire libre "ata o destete" e despois pasan a unha nave "en cama quente de palla" e aliméntanse dun penso específico que lle elabora unha fábrica de Meira. "Teño tres pensos distintos, un de crecemento, outro para femias que necesitan máis proteína e menos enerxía, e outro para machos, que lles pasa o contrario, medran moito en pouco tempo e demandan moita inxesta de enerxía, co que toman un penso rico en cereais e en aceites vexetais, que non adoitan levar os pensos tradicionais", explica.

PREOCUPACIÓN POLO LOBO. Estar á fronte dunha explotación non é un feito exento de preocupacións e agora hai que afrontar o incremento dos custos do gasóleo, a luz ou o penso, pero Adrián Fernández cre que o maior problema que vai haber nun futuro para os que coma el teñen gando en zonas rurais vai ser o do lobo.

"Creo que vai chegar a invadir moito terreo e que vai ser un caos poder ter animais en extensivo", asegura. No seu caso dubida de que vaia poder continuar coa parte dos animais que ten sempre fóra e aos que vai ver dúas ou tres veces á semana. "Anda por cerca e tanto ataca hoxe nun lado como mañá noutro, pódese mover e ao ser especie protexida vai aumentar o seu censo imparable", opina o trabadense, quen incluso cre que pode haber "problemas coas persoas" e que á volta duns anos pode botar para atrás a mozos que coma el decidan apostar polo rural.