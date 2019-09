"Se isto remata como na Coruña e Avilés, a bofetada será grande"

Poca gente. Muy pocos vecinos y escasos trabajadores para el volumen de las plantillas se manifestaron este viernes por tercera vez en O Castelo, cortando el tráfico en la N-642, para reivindicar un precio de la energía lo suficientemente competitivo para que Alcoa pueda salir del atolladero de pérdidas que enfiló hace meses. "Agora mesmo somos un número para os executivos norteamericanos e se isto remata como na Coruña e Avilés, a bofetada para a Mariña será moi grande", lanzó en la concentración el presidente del comité de empresa, Xosé Paleo.

Al contrario que la respuesta ciudadana, la tensión va en aumento, acompañada de la que se vive en As Pontes, y los sindicatos reconocen que es una situación cambiante que no se traducirá en posibles ajustes en San Cibrao hasta después de las elecciones generales. "Non estamos libres –añadió Paleo– é máis estamos no camiño e pídovos a todos que ademais de asistir ás movilizacións, faigades de altofalantes nosos para animar a todas as persoas da Mariña a vir ás mobilizacións, que serán máis grandes, según vaiamos avaliando no comité".

Seguramente sea así, conforme avancen las semanas pues "non sabemos o tempo que isto vai aguantar, non pola dirección daquí, senón pola doutro lado do Atlántico. Para eles somos un número e aquí temos que facernos ver pois agora mesmo hai unha campaña electoral, é o momento de esixir feitos", dijo Paleo.

EL CONTROVERTIDO ESTATUTO. El comité no se cree las limitaciones del Gobierno para aprobar el estatuto electrointensivo estando en funciones, "pois entendemos que se é algo de urxencia poden aprobalo, e isto para nós é unha urxencia; se non o aproban é posible que as 80.000 persoas que vivimos na Mariña nos vexamos abocados a unha catástrofe".

El "prezo desorbitado" de la energía aboca a la fábrica a "unha dinámica moi desfavorable"

Unos pocos cientos de trabajadores y unos cincuenta empleados del Concello de Cervo se pusieron este viernes tras la pancarta en O Castelo, donde esta vez estuvieron respaldados por varios ediles y alcaldes como el propio Alfonso Villares; el de Xove, Demetrio Salgueiro; Foz, Fran Cajoto; Barreiros, Ana Ermida y Ribadeo, Fernando Suárez. Llegaron –el de Cervo secundado por los trabajadores municipales– y dejaron hablar a los representantes sindicales mientras que desde la Diputación, PSOE y BNG reiteraban su apoyo a defender los intereses de la plantilla y familias. "Los alcaldes de A Mariña van a estar unidos y no tengo duda de que es una de las principales preocupaciones del Gobierno central", dijo Pilar García Porto.

EMERGENCIA TOTAL. Este viernes también trascendió que la acería Arcelor Mittal de Avilés había informado a sus trabajadores de que está en situación de "emergencia total, en modo supervivencia e intentando conservar la fábrica", acosada por el sobrecoste energétito de los derechos de emisión de CO2 o la bajada de precios del metal, una coyuntura similiar a la de la industria del aluminio.

Los sindicatos, por su parte, creen que la situación de interinidad del Gobierno no lo inhabilita para aprobar el estatuto que abarataría el megavatio eléctrico a las industrias. Sindicalistas y trabajadores creen insostenible seguir con el megavatio a 55 euros mientras en otros países a las industrias les sale al final por 20 o 25 euros. Además, creen que la fábrica de San Cibrao "está vella" y necesita actualizarse para que en España "non renunciemos a seguir producindo aluminio primario necesario que necesita a nova automoción".

Ramón Sarmiento, secretario general de CC.OO. recordó que en Avilés y A Coruña se pudo abrir una vía de solución pero dijo que el precio desorbitado de la energía lleva a San Cibrao a "unha dinámica moi desfavorable" en un panoraba industrial gallego desalentador: Barreras, Vulcano, Isowat y ahora As Pontes. Y con un repunte del 90% en los Ere este año.