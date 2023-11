"Isto é o covid das vacas", dicen ante el avance de la enfermedad hemorrágica

Dos explotaciones de Ourol con vacas de carne en pastoreo son el primer foco oficial de la enfermedad hemorrágica epizoótica en A Mariña pero el de O Sisto es uno más pues veterinarios consultados aseguran que ven muchos más casos. Muchos propietarios evitan confirmar con análisis de sangre en laboratorio, para evitarse problemas.

"Hai moita sintomatoloxía, eu vexo dous ou tres casos diarios e a xente di que estamos ante o covid das vacas, aínda que a mortalidade non é alta, maiormente en animais que xa están débiles", dice un profesional que prefiere mantenerse en el anonimato y que sitúa la aparición de la enfermedad en A Mariña la pasada primavera.

"Isto é moi parecido ao da lingua azul, pero non hai vacina, nin tratamento específico, só analxésicos. O mosquito está aquí e necesitamos que veña un pouco de frío para que o mate, aínda que en primavera o volveremos ter", explica.

La Xunta declaró el foco en Ourol, donde veterinarios que trataron a algunos animales confirman que los primeros casos aparecieron "hai unhas tres semanas". Aseguran que en los últimos días ven que "baixou moito a incidencia" y que ningún animal llegó a fallecer. "Das que tratamos non morreu ningunha, foron curando. A algunhas levoulles máis días e hainas que quedan con secuelas, con coxeira e problemas nas patas", comenta Mónica Fernández, veterinaria del Gabinete Técnico Agropecuario Terra Chá, que trabaja también en Ourol.

Este equipo atendió seis animales en dos explotaciones de O Sisto, "todo gando en extensivo". Los síntomas son "edema lingual e non poden comer, baban, e febre pode ter algunha, pero poucas". Comenta que si se detecta pronto la infección pueden responder bien al tratamiento, que es "sintomático" para tratar los síntomas y evitar que la infección vaya a más. "O principal problema é que as vacas non comen pola dor que teñen, porque teñen aftas na boca", explica.

La enfermedad ataca especialmente a rumiantes silvestres, como ciervos, corzos o gamos, y lo padecen las vacas y las ovejas pueden infectarse, aunque estas no presentan síntomas.

Este virus no afecta en ningún caso a las personas.