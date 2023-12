Antonio Gómez Goás: "Isto é como todas as empresas, con épocas boas e malas"

No núcleo de os Carrís hai xoves restaurando algunha casa e Antonio relevou na explotación a un tío xa xubilado que críaba porcos e tiña dez vacas rubias. Na casa xa a avóa estaba dada de alta na agraria en 1965 e el formouse e pasou tres semanas de Erasmus en Francia, onde levan vantaxe co tamaño das parcelas e porque as teñen pegadas ás naves.

Como fai fronte ás limitacións xeográficas de fincas pequenas?

Isto tenche que gustar e cada un debe analizar a situación porque horas botas. Só en ir ver as reses por todos os arredores implica tempo e gasto. Aquí querían empezar a facer polígonos agrogandeiros, creo que por Mazaricos. Agrupar terreo, economicamente representaría moito.

As administracións axudan?

Axudan pero os trámites por limitacións xeográficas son lentos. Ás veces hai iniciativas boas como a de recoller os plásticos a domicilio ou como fixeran en Ribadeo coas rodas dos silos abandonadas, que en dous puntos xuntaran 30.000. Iso si é loitar pola Galicia verde e bonita.

En Foz figuran 791 gandeiros de máis de 65 anos pero ningún de menos de 25.

E eu levo dous anos desque pedín a incorporación e aínda estou como colaborador familiar.

Por aquí o turismo está en auxe.

O turismo rural fixa xente, é bo, está de moda e ás miñas vacas arredor de Foz non paran de facerlles fotos, pero pódese chocar se poñen pegas ao galo que canta ou porque o silo non ule ben. De momento no vacún non hai tantas restriccións pero de ampliar en porcino, a normativa limítate moito, practicamente non hai sitio. As explotacións familiares non deberían ter as esixencias das macrogranxas que tratan grandes volumes de puríns e un gran parque de maquinaria.

Como convive co eucalipto, que avanza incluso na Terra Chá?

Nós cortamos cando toca, a madeira move moito pero non vexo ben que deixen poñer eucalipto en fincas de concentración parcelaria, ata a beira das pistas. As normas quedan nos papeis e non se fan respectar, logo asustámonos se vén o lume. As cousas deberían estar miradas de antes.

O futuro é gando en extensivo?

Aquí temos bo pasto excepto un mes de verán. E no inverno pode haber esa semana de nordés e xeada, pero non neva. Non precisamos gando tan rústico e pequeno como na montaña. Este ano de tanta seca, fabas e prados salvaron ao chover algo en setembro, pero a peor colleita de millo foi na Mariña ou Coristanco ao non chover na primavera.

Non sementa millo?

Ata hai dous anos botaba algo, ensilando para o cebadeiro pero deixei de facelo porque hai que estar pendente co pastor fronte ó xabarín, abonar, sementar, ir ao silo todos os días... e case remato mellor co pienso. Tamén probara co trigo e un ano ben pero ao seguiente comeu todo o xabarín en 15 días. Agora prefiro o pasto de raigrás e trébol ben pacido, e rotando a herba seca e as fabas, pois así se rexenera o terreo.

Tamén bota fabas?

Dúas hectáreas e collo mil quilos coa IXP Faba de Lourenzá e tamén mando para Alimentación del Prado Caudal, en Mieres. Necesita man de obra pero a través da cooperativa Terras da Mariña vén xente. A horta é un cultivo máis delicado cós animais, tés que estar moi pendente pois se hai néboas, en tres días arruínanche todo se non tratas as fabas.

É unha explotación variada.

Coma tódalas empresas, ten épocas boas e malas pero a idea é ter ingresos todo o ano. Un 50% ven en xaneiro e febreiro cos becerros. Cando máis traballo hai é na primavera e primeiros do verán coas fabas, a herba seca e a parideira das vacas. A natureza é sabia pero todo o ano gastas en penso, gasóleo ou man de obra.

Subcontrata algunha tarefa?

Si, para a campaña da herba seca son moi útiles os tractores grandes. Aquí o prado aínda se aluga pero non hai silvopastoreo.