La Autoridad Portuaria ha encargado un análisis de la situación generada por los temporales de las últimas semanas en O Fuciño do Porco (O Vicedo), donde prevé acometer la actuación que sea necesaria lo antes posible, una vez que cuente con el informe técnico. La entidad, que actúa de manera coordinada con el Concello, ha puesto a sus técnicos a trabajar en una evaluación de los desperfectos causados por las fuertes lluvias, cuyo alcance aún no conocen, y cuando dispongan del resultado contratarán los trabajos, además de definir el coste económico y el tiempo que llevará la reparación.

Desde la entidad subrayan su disposición para ejecutar la actuación a la mayor brevedad "asegurando la zona para que pueda recuperarse el tránsito de personas, puesto que somos los primeros interesados en tenerlo listo y reparado cuanto antes", recalcan.

Por su parte, el geólogo Fran Canosa indica que "O Fuciño do Porco é unha prolongación natural da mina de ferro da Silvarosa. Dende o mar pódense ver parte das pequenas explotacións que houbo e posiblemente os afundimentos estean relacionados coa actividade mineira. A Mariña ten unha costa chea de furnas mariñas, o mar vai socavando máis o cantil e o terreo seguramente estaba parcialmente debilitado pola erosión continua, o que sumado ás choivas intensas que tivemos enche a rocha de auga, co que gaña peso e prodúcense os colapsos, é algo moi habitual en zonas de costa".

Ejemplos de esos desplomes son visibles en el paseo de Foz, en Ollo do Mar o en Ribadeo, en As Catedrais. Canosa señala que el terreno es inestable al estar formado por pizarras, un material poco resistente respecto al granito.

El geólogo vivariense considera que "o máis correcto sería facer unha análise sobre os colapsos das covas mariñas, estudar as cavidades nas que se producen e ver que evolución poden ter. Ao mellor require cambiar o trazado da pasarela, hai que ver se é seguro que a xente siga transitando por ela porque o mar seguirá traballando dende a base, é díficil controlar os colapsos, que poden ir a máis".

Futuro

Como geólogo Canosa cree "moi probable" que quede una isla, "seguramente sexa o futuro que lle agarde". "Hai que avaliar eses desprendementos, que apuntan nesa dirección, por se hai que consideralo como unha zona de maior risco do pensado antes. Coñecendo a dinámica da Mariña, é a evolución que lle toca. Teremos que adaptarnos para garantir a seguridade das persoas e ver se é posible seguir visitándoo", dijo. Canosa cree que debería hacerse un estudio combinado desde el mar para evaluar la erosión y desde tierra para analizar las grietas "que poidan facer pensar que aquilo pode facerse maior".

El geólogo aprecia un riesgo importante "de que haxa danos no istmo". "En dous ou tres invernos a cousa pode ir a máis ou incluso pode colapsar parte do istmo, habería que tomar en serio a situación de retroceso, pois é unha zona que previsiblemente se vaia afundindo. Cando a masa de terra ten moita auga, pola gravidade despréndese. É pouco probable establecer unha pasarela que dure moito no tempo, pois haberá máis desprendementos. A zona do istmo é menos rochosa e máis inestable, é probable que agora a estabilicen, pero é cuestión de tempo que os temporais fagan que se veña abaixo", indicó.