Que foi de... Ismael Rego, exdeputado do PSOE

Xa non se lembra moito que Ismael Rego foi quen gañou as eleccións no antigo Concello de Cervo pero por incompatibilidade marchou ao Parlamento deixando a Roberto Álvarez de alcalde. Estivo dúas lexislaturas e voltaría cando Fernando Salgado saíu de deputado precisamente para dirixir El Progreso. En total, un cuarto de século.

Di que está moi satisfeito de poder participar no que el chama "a construción do entramado da comunidade autónoma, porque estaba todo por facer e era moi ilusionante. Había moito interese de todas as forzas políticas e dos deputados e deputadas por prestixiar o Parlamento. Sobre todo porque Galicia partía dun Estatuto de Autonomía cunha participación baixísima cando se votou, menos do 28%, e a xente deuse conta de que había que prestixiar o autogoberno. Vías que se camiñaba máis para construir que para destruir".

Logo participou na moción de censura ao Goberno de Fernández Albor que deu lugar "a un Goberno raro, un tripartito, no que aínda así se sentaron as bases dunha morea de regulamentos vixentes hoxendía con só algunha modificación". E despois, a era Fraga "que gañou por un puñado de votos en Pontevedra, pero son as regras do xogo. Pero, con todo o que se di, había firmeza nas posicións e dureza nos debates, pero non se baixaba á crispación nin ao insulto persoal".

E nisto detense para falar do Goberno de Emilio Pérez Touriño do que el foi portavoz parlamentario: "Un privilexio", engade. E di que, en xeral, a súa carreira baseouse nun esforzo e adicación que só lle escatimou á súa familia "que si que foi a que pagou esa adicación case total á política e polo que estou en débeda con eles". Di que con Touriño "pero tamén xa con Laxe" o PP non acabou de acatar os resultados "porque teñen interiorizado que o poder lles pertence a eles e os demais na oposición está ben que estean, pero o poder pensan que é deles. Sempre conviviron moi mal coa alternancia. Touriño sufríu nas súas carnes a campaña máis dura e con máis insultos e descalificacións, a máis escandalosa da historia de España. Penso que foi tremenda ata o punto de que calou o do Sultán de Montepío. É algo parecido ao que lle pasa agora a Pedro Sánchez".

Conta que mesmo tiñan listo ao 95% a reforma do estatuto co PP "e por dúas expresións do preámbulo, insisto, do preámbulo, Feijóo rachou con todo... Exactamente o mesmo que pasou agora co CGPJ e Feijóo de protagonista. E aquilo ten agora consecuencias graves e negativas porque non temos unhas competencias que debéramos ter e quen o impedíu, láiase de que non as teñamos".

Iso si, como o cabaleiro que é, di que todas as lexislaturas tiveron máis luces que sombras salvo a última de Fraga e o gasto de Feijóo "que triplicou a débeda de Galicia. Claro, así normal que se fixeran algunhas cousas".