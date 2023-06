Isma: "El Ribadeo es un equipo de amigos, peleamos por el compañero, lo damos todo por el otro"

Hijo de emigrantes, Ismael Barreira Valiña, ‘Isma’, nació en Suiza y vivió hasta los 14 años en la localidad bañada por el Ródano, Martigny. Pero siendo adolescente sus padres regresaron a Galicia, más concretamente a Lourenzá. Jugó en las inferiores del Foz, Burela y Lugo, y tras pasar por el As Pontes y una temporada entre el Muras y el Valadouro, recaló en Ribadeo para echar raíces. Esta semana anunció que deja el fútbol «de manera indefinida».

¿Qué motiva esta decisión?

Por mi situación personal, por falta de tiempo y porque para jugar en un equipo como el Ribadeo se necesita un compromiso.

¿Temas laborales?

Sí. Viajo bastante y me vi llegando al aeropuerto de Oporto, tener que venir a entrenar a A Mariña, llgar a las 12 de la noche a A Coruña, donde vivo. Necesito un poco de tiempo para mí. Pero no sé si en un futuro volveré, depende de lo que lo eche de menos. O a lo mejor me paso a otros deportes.

Trece años en el Ribadeo, ¿por qué?

En estas categorías de fútbol amateur prima el compañerismo y con la gente que he estado en Ribadeo son amigos. Estás cómodo, eres feliz, y los domingos juegas con compañeros que son amigos.

¿El año del ascenso a Tercera fue el mejor?

Sí, fue algo especial. Veníamos de ganar la Copa Diputación, ascendimos a Tercera siendo campeones de Preferente. Y ese primer año en Tercera fue muy bueno, quedamos sextos. Fue un ciclo asdendente, todo nos salía.

Ha anotado tres goles con el Ribadeo, ¿los recuerda?

Es que nunca fui muy goleador, eso se lo dejo a Criss (sonríe). Soy más de asistir. Pues dos de los goles fueron el año del ascenso y fueron llegando desde atrás, al segundo palo.

Santi, Coki, Criss, usted... Hay una base que lleva años en el club.

Sí. Tenemos un gran vínvulo entre todos, e incluso gente que por circunstancias tuvo que marchar ha vuelto, como Diego Núñez, o Dapo, y eso dice mucho del Ribadeo, del club. Somos un equipo de amigos, peleamos por el compañero, lo damos todo por el otro.

¿Es la Preferente el lugar del Ribadeo?

Los datos indican eso. Creo que somos el equipo que más años seguidos llevamos en Preferente. Ojalá se pueda juntar una generación buena y aspirar a algo más. Porque el club, por cómo está haciendo las cosas, debería aspirar a estar en Tercera o entre los equipos de arriba en Preferente.

¿Esta temporada parecía que esa era la aspiración de Ribadeo?

Sí, y yo el primero que lo pensé. Pero hubo dos factores claves. Uno, el calendario, que no nos ayudó, competíamos contra los equipos de arriba de manera seguida y empezamos mal y tras un buen trecho en Navidades volvimos a caer. Y también las lesiones, nunca estuvimos todos.