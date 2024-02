Isma apuesta por cerrar el play off como primer objetivo del Pescados Rubén Burela FS

El indiscutible protagonista del triunfo del Pescados Rubén Burela FS ante el Unión África Ceutí, (6-2) fue el fonsagradino Isma, autor de un hat-trick fundamental para que los de David Rial le diesen la vuelta a un partido que parecía complicado tras concluir 0-1 la primera mitad, pero en la segunda se desató el conjunto local, de la mano de un jugador poco habitual en la faceta realizadora, al menos en esta temporada. "Penso que foi o primeiro hat-trick en Segunda División, fixen máis goles case neste partido que en todo o resto da tempada ata agora", señaló el jugador, que no suele fijarse en las estadísticas individuales. "Non miro moito este tipo de cifras, aínda que todo o que sexa axudarlle ao equipo a conseguir triunfos é fantástico", señaló.

La victoria ante el Ceutí sitúa a los mariñanos en una posición casi definitiva a la hora de asegurar el play off, ya que el Parrulo, sexto, está ahora a 13 puntos, aunque con un partido menos. Por arriba, el Antequera y el Zaragoza siguen sin aflojar, aunque los bureleses no renuncian a nada. "Personalmente eu son dos que prefiero ir paso a paso, creo que o primeiro noso debería ser pechar o play off e unha vez que esté conseguido iso pois se estamos nas condicións axeitadas miraremos cara arriba. Quedan aínda moitos puntos en xogo e enfrontamentos directos entre os tres que estamos arriba. Nós temos que seguir facendo o noso traballo e se o Antequera ou o Zaragoza fallan, pois moito mellor", analizó.

El cuadro burelés está completando un arranque de la segunda vuelta excepcional, con cinco victorias y un empate en los seis partidos disputados, lo que ofrece casi un pleno de puntos, con 16 de 18 posibles. Para Isma esto es algo que hay que aprovechar. "O encontro co Ceutí era importante tanto a nivel de clasificación como para reafirmar o bo estado do equipo, agora estamos nun bo momento e trataremos de darlle continuidade todo o posible", señala el jugador, consciente de que en un play off importa más como llegues casi que la posicion en que lo hagas. "Nas últimas tempadas estase vendo a importancia de chegar ao play off cun grao de competitividad alto, ás veces os equipo que teñen as posicións máis altas e que levan tempo co obxectivo asegurado teñen máis problemas para atopar un ritmo alto de competición".

El cuadro burelés visitará el próximo fin de semana al Barcelona B, un equipo que está en zona de descenso, aunque según Isma esto no debe ser un motivo de confianza. "Teñen talento e calidade para estar moito máis arriba, pero o primeiro equipo tirou moito deles por mor das lesións, con toda a plantilla son un rival moi a ter en conta", concluyó.