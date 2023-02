El islote con la llave de la ría de Ribadeo

Pierre Garcie fue uno de esos marineros que otorgó a los flamencos la fama que les acompañó durante siglos y que todavía perdura: es un excelente marino y alberga interés por conocer más de lo que ve, de un mundo que conforme navega hacia el sur se despliega ante sus ojos, es Europa. Pero su navegación no está asistida por GPS. ¿Cómo es eso? Porque estamos en el Año del Señor de 1484 y Pierre Garcie pasa por delante de Ribadeo. Aunque excelente marino, no es un buen cartógrafo. La boca de la ría de Ribadeo le llama poderosamente la atención y dice que hay una forma excelente de localizar Ribedoé, que es un monte "con forma de sombrero" que él llama "Montegue" y que no es otro que el Mondigo.

Él viene de Avilés y sabe que este enclave es excelente para guarecerse o aprovisionarse porque Ribadeo es ya una villa destacada en la época, así que deja anotado su consejo: "Y guárdate bien de una isla que está sobre Ribadeo, que es tal". Dibuja a continuación en su cuaderno un esquemático perfil de la Illa Pancha, vista desde el mar.

Y 35 años después, en 1520, una empresa de Poitiers reproduce el manuscrito de Pierre Garcie y gracias a ello podemos saber ahora sus impresiones al ver aquel islote que no pareció impresionarle.

A la Illa Pancha no la acompañaron las leyendas que sí adornaron a tantas otras de A Mariña. No hubo doncellas peinando sus cabellos ni cuevas secretas habitadas por sirenas. Pero enseguida fue muy obvio que era un lugar excelente para un faro, y eso fue durante siglos y lo sigue siendo en la actualidad. De hecho estos no dejaron de modernizarse nunca. Manuel Vázquez es el orgulloso hijo del último farero propietario de una empresa cuyo nombre no deja lugar a dudas: El Farero Audiovisuales.

Manuel recuerda que en su infancia su familia vivía alternativamente en la vivienda de la Autoridad Portuaria de la calle Calvo Sotelo y el propio faro de Illa Pancha. Cuenta que en numerosas ocasiones iban a dormir a Illa Pancha, que no estaba como ahora. "Estaba en muy mala situación y en invierno era tremendo porque hacía muchísimo frío y el mar pegaba allí que era una barbaridad", cuenta y añade, además, que "durante años, cuando había niebla, estaba conectada una sirena que hacía un ruido tremendo y era difícil dormir". "En aquel entonces", recuerda, "la isla estaba siempre cerrada y estaba mucho peor, hasta me acuerdo una vez que se cayó parte del puente y hubo que arreglarlo y se quedó como está ahora".

Illa Pancha es el punto en el que se fijan miles de objetivos de cámaras al año por su forma tan particular y su espectacular enclave. Ese emplazamiento la convirtió también en plató de cine, el de la película Los muertos van deprisa, que le hicieron algún añadido que todavía sigue allí.

En los últimos años se abonó a una polémica que la hizo más famosa de lo que ya era, aunque nunca olvidó que es lugar donde rompen las olas y una lleva su nombre. Tan lejos lo llevó que ahora llegan a Ribadeo los mejores surfistas del mundo para probarla.Hasta la ornitología se la apropió dando lugar a la primera águila pescadora que llegó a la ría de Ribadeo y se quedó su nombre: "Panchita".

Pero ella sigue allí ajena a todo, protagonista de unas rutas geológicas en las que se explica cómo se formó. No fue nada mágico, aunque el resultado sí lo parece.