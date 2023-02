Isabel García Sierra celebró su 105 cumpleaños con su familia en Viveiro

Isabel García Sierra, natural de O Vicedo y residente en Viveiro, cumplió el viernes 105 años y este domingo los celebró con su familia en O Filón, en Vieiro. A su edad sigue disfrutando de buena salud y, aunque reconoce que se olvida de algunas cosas y que le duelen las piernas, no para en todo el día. "Levántome sobre as nove e media da mañá, vístome, almorzo, fago a cama e ganchillo", explicaba hace unos meses en el encuentro de palilleiras de Xove, al que es asidua, "todo o día estou facendo algo".

Empezó a ganchillar y a palillar cuando se jubiló y ahora disfruta con esta labor. "Custoume aprender ao principio, pero agora non é difícil e mentras estás con iso non te acordas de nada", indica y subraya que esta afición la llevó a viajar por Galicia y Asturias.

También con el Imserso hizo viajes por España. “Foi cando empecei a vivir, antes todo era traballar”, afirma y recuerda los años de juventud en los que el trabajo era duro: "Traballei moito, fixen de todo e agora son rica, non traballo e non me falta de nada".