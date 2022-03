Isabel Méndez asume la presidencia de los centros comerciales abiertos

La Asociación Galega de Xerencia de Centros Comerciais Abertos (Agaxecca) ratificó en una asamblea general la composición de su nueva junta directiva, que encabeza Isabel Méndez, la gerente del Centro Comercial Histórico (CCH) de Viveiro, que obtuvo el respaldo unánime de los socios para asumir la máxima representación del colectivo durante los próximos dos años. Junto a Méndez trabajará un equipo "que integra xente con anos de experiencia e tamén outra nova con forzas, ganas e, sobre todo, ansias de traballo", como destacó la propia Méndez. Así, la vicepresidencia la asumirá Emiliano Cossini, de Arteixo CCA; el secretario será Tomás Estévez, de Boiro Aberto, y la tesorera, María del Carmen Freire, del CCA de Carballo. Completan la directiva como vocales María del Carmen González, de Celanova Chea, y María Gómez, del CCA De Tendas de O Grove.

La Agaxecca integra a 39 del medio centenar de centros comerciales abiertos que hay en Galicia y uno de los primeros objetivos que se marca la nueva directiva es conseguir que el colectivo represente al 100%. "Un dos meus obxectivos iniciais", explica Méndez, "é contactar con eses centros comerciais que non están na asociación porque non coñecen a súa existencia ou porque non saben do seu funcionamento para pasarlles información e animalos a que se unan a nós, porque conseguir un colectivo representado ao 100% sería estupendo".

Otro de los objetivos primeros de la nueva directiva será el de profesionalizar la Agaxecca, una asociación que representa a un colectivo profesional que presta servicio a uno de los sectores con mayor peso en el Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad. "Queremos profesionalizar o colectivo porque os xerentes dos centros comerciais abertos somos os que estamos a pé de rúa e temos moita informacion e moi valiosa que temos que facer chegar ás distintas administracións e organismos para darlle voz ao comercio e que se poidan tomar medidas en función das súas necesidades reais".

Calle comercial de Viveiro. JOSÉ Mª ÁLVEZ (AEP)

Precisamente para enfocar ese papel de interlocutor de referencia del sector en todas aquellas cuestiones que afecten al pequeño comercio de proximidad, desde la Agaxecca ya tienen solicitada una reunión presencial con la Dirección Xeral de Comercio. "A comunicación ten que ser fluída porque pensamos que podemos aportar moito e crear sinerxias para conseguir melloras que o sector demanda", subrayó Méndez. El sector comercial atraviesa ahora, al igual que otros muchos, un momento delicado y desde la Agaxecca se marcan como recto ser su altavoz y defender los miles de puestos de trabajo que dependen de la pequeña economía local.

"Abrir as portas dun negocio tórnase máis complexo cada día e temos que serlles útiles"

Despois de dez anos á fronte da xerencia do Centro Comercial Histórico (CCH) de Viveiro, Isabel Méndez decidiu dar o paso de presidir a asociación galega que aglutina estes colectivos, convencida de que a unión fai a forza, e agora máis que nunca.

Como asume a responsabilidade de dar voz ao comercio?

Afróntase inicialmente cunha ilusión enorme e tamén con moita responsabilidade porque ao final trátase de representar un colectivo que engloba a todos os xerentes dos centros comerciais abertos de Galicia, que ao final somos os que respiramos o que pasa nos negocios e aos que os comerciantes lles trasladan todo aquilo que vai ben e mal.

Por que se decidiu a asumir a presidencia?

Temos que estar unidos, iso é así, e son consciente da realidade que existe á hora de organizar as directivas. Nunca falta xente para conformar un equipo pero á hora de asumir a presidencia a cousa cambia e moitos bótanse para atrás. Penso que somos un colectivo que podemos aportar moito e por esa confianza cega é polo que din o paso de ser a presidenta, porque non podemos deixar pasar a oportunidade de ser útiles para os negocios que agora mesmo o están pasando tan mal. Din que a vida é para os valentes, non?

E de valentes é ter un negocio.

Cada día abrir as portas dun negocio tórnase máis complicado. Isto é unha cadea e todo o que está pasando afecta a todos os sectores: aos produtivos os primeiros, pero tamén o sector comercial o está acusando.

E vimos dunha pandemia.

Xa dende antes, porque a pandemia en realidade o que fixo foi acelerar unha situación de reconversión que xa viñamos vivindo de antes para adaptarnos ás novas tecnoloxías e á dixitalización. O comercio ao final ten que dar un xiro de 360 graos porque así o esixe o mercado e os novos hábitos de consumo.

O xerente dun centro comercial aberto coñece á perfección este sector?

Si, temos unha información moi valiosa porque o contacto diario cos comerciantes fai que coñezamos un sector no que hai unha gran variedade de negocios con dinámicas diferentes e tamén con problemáticas distintas. Por exemplo, nós plantexamos as campañas ou os cursos de formación e os propios comerciantes son os que te van orientando sobre aquilo que lles encaixa e o que non. É importante compartir a información que temos para que sexa útil.