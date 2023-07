Isabel Blanco louba a historia e o patrimonio das terras do Vicedo

A actriz Isabel Blanco inaugurou este venres no Vicedo a sexta edición da Romaxe Viquinga cun pregón no que aproveitou para presentar e interpretar a personaxe que dá vida na película Jackobsland, que se gravou na praia de San Román inspirada nunha invasión viquinga.

Ademais, a actriz non deixou pasar a oportunidade para loubar aos seus compañeiros de produción cinematográfica e destacar a riqueza cultural e histórica que hai na cultura galega e tamén no concello do Vicedo.

No acto tamén participaron o alcalde, Jesús Novo, a organización dos eventos con Queiman e Pousa e representantes de institucións que apoian a cita. É o caso da Deputación de Lugo, cuxa deputada de Economía, Recadación e Especial de Contas, Mayra García Bermúdez, puxo en valor esta romaxe que "é un referente no panorama das festas de recreación histórica" e lembrou a aportación de 30.000 euros da institución provincial "para seguir impulsando desta forma un modelo de turismo sostible, de calidade, de experiencias, que pon en valor o noso patrimonio e que deixa valor no territorio en termos económicos e de emprego".

Ao mesmo tempo convidou aos asistentes á festa a "desfrutar de todo o patrimonio natural, cultural e gastronómico do Vicedo e de toda a comarca da Mariña, que é tan rica e tan diversa".

O acto inaugural celebrouse no exterior da casa da cultura, onde asistiu numeroso público. Tralas intervencións e o pregón de Isabel Blanco houbo un pequeno aperitivo do que se poderá ver hoxe na praia cos combates das tropas cristiás e viquingas a cargo da asociación local Cabaleiros Rías Altas, de Hípica Celta e de Bestla. A animación nesta primeira xornada también foi musical por conta de O Son do Sor e con cantos de taberna nos que participaron Os do 21 e outros grupos convidados.

A actividade na praia de San Román empeza hoxe ás once da mañá cun intenso programa que se estende ata a medianoite.