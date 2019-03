Iria Rajal: "El potencial de la música es infinito y llega donde las palabras no pueden hacerlo"

LA MÚSICA siempre ha estado presente en la vida de Iria Rajal (Viveiro, 1979). Desde pequeña se crió en un ambiente musical en su casa, donde siempre sonaron los ritmos del jazz, música latinoamericana, salsa... Después de pasar su niñez entre Viveiro, Jávea y A Coruña, Rajal se fue a estudiar y trabajar a Madrid, pero ahora regresa a A Coruña para empezar

un nuevo proyecto.

¿Qué estudió usted en Madrid?

Canto lírico en la Escuela Superior de Canto de Madrid, Pedagogía y un Máster en Musicoterapia Clínica que tiene doble titulación, por parte del Instituto Superior de Estudios Psicológicos de Madrid y por la Universidad de Vic de Barcelona.

¿Cuánto tiempo trabajó en Madrid?

He estado toda una vida dedicada a la música, formando parte de grandes producciones y donde estuve durante más de diez años en el coro titular del Teatro Real de Madrid compaginándolo con mi actividad como pedagoga y musicoterapeuta, siendo profesora de voz y vibroacústica en el máster de musicoterapia de Madrid.

¿Y ahora se dedica únicamente a la musicoterapia y a la pedagogía?

Desde hace un tiempo compaginaba mi actividad pero ahora he decidido ampliar mi proyecto Todoesmusica en A Coruña. La musicoterapia me cambió la vida. El potencial de la música es infinito, es un lenguaje universal, y la música llega donde las palabras no pueden llegar.

¿Qué es la musicoterapia?

Es una profesión de ámbito sociosanitario que tiene que estar impartido por un profesional cualificado, ya que hay mucho intrusismo en esta profesión. Es la utilización de la música y de sus elementos, el sonido, el ritmo, la melodía y la armonía, con el fin de facilitar y promover a la persona o al grupo la comunicación, el aprendizaje, la movilización, entre otros objetivos terapéuticos.

¿Cómo se llama su proyecto?

Es un proyecto personal que se llama Todoesmusica y es un proyecto de musicoterapia clínica dirigido especialmente a personas con necesidades especiales.

¿Dónde va a dar la terapia?

Se está estudiando un proyecto en colaboración con fundaciones. y asociaciones que han tomado mucho interés. Y las sesiones individuales y grupales comienzan en las escuelas de música Adagio y Cantabile, situados en los Rosales y Vioño, en A Coruña.

¿A quién va dirigido?

Puede ayudar a cualquier persona, pero sobre todo va dirigido a niños y adolescentes con casos de TEA (autismo), Down, Asperger, X-Frágil, hiperactividad, parálisis cerebral, cegueras...

¿Con qué metodología trabaja?

Con técnicas verbales y no verbales, teniendo en cuenta las necesidades que ofrece la persona, el lenguaje corporal, el pensamiento simbólico, se trabaja con pictogramas, música...

¿Cómo pueden los posibles interesados acercarse a Todoesmusica?

Están planteadas unas charlas informativas en este mes de marzo para explicar en qué van a consistir las sesiones. Ya se pueden inscribir. Además pueden acceder a la web www.todoesmusica. es, escribir un mail al [email protected] todoesmusica.es o llamar al 660.42.16.89. También haremos

un campamento de verano en julio.

¿Cuál es el primer paso?

El primer paso es una valoración entrevista con los padres o tutores donde se plantean objetivos terapeúticos. Se recauda información y se contempla el diagnóstico, aunque yo no trabajo con el diagnóstico, sino con la persona, estableciendo un programa de intervención por áreas del conocimiento.

¿Las sesiones son individuales o grupales?

Las habrá de las dos maneras, pero los grupos serán pequeños con objetivos de trabajo en común. Será un espacio común entre el juego y la diversión donde la persona se pueda expresar.

¿Es necesario saber música?

No, puesto que es un proceso terapéutico desde la música. No son clases de instrumento, aunque la pedagogía musical pueda asociarse puntualmente.

¿Cómo son las sesiones?

Se establecen unas primeras sesiones de evaluación que permitirán crear vínculo y establecer el programa de intervención por áreas del conocimiento: afectivocognitiva, psicomomotriz, vocal lenguaje e interacción social. Este programa es un documento donde aparecen reflejados los objetivos y la metodología que vamos a utilizar.

¿Cuánto duran las sesiones?

Son de 50 minutos, donde siempre habrá 5 ó 10 para compartir información con los tutores, que en ocasiones también participarán para aportarles herramientras de apoyo para trabajar en casa.

¿Cuáles son los beneficios de la musicoterapia clínica?

Descubrir potenciales, restituir funciones de la persona, incide en la comunicación, en la salud física y mental, la organización intra e interpersonal y en la calidad de vida, entre otros factores.

Sin duda que puede ser muy útil para muchos niños y adolescentes.

Sí, claro que sí, También aporta beneficios psicofisiológicos, donde se trabaja la motricidad fina y gruesa, se desarrolla la articulación, el control vocal y la respiración, tiene beneficios cognitivos emocionales, desarrolla capacidades del intelecto, atención, compresión y tiene beneficios de

interacción social, como mejorar el vínculo con el otro y la compresión del mundo. Además, refuerza la autoestima y la validación, entre otros.

A usted le gustaba la música desde niña, pero especialmente la ópera, que no era precisamente lo que se escuchaba en casa.

No, en casa sonaba más el jazz o la música latinoamericana. La ópera la descubrí estudiando en A Coruña guitarra clásica, porque en la clase de al lado había un profesor de canto, descubrí el canto lírico, y dije que yo quería hacer eso que escuchaba en la clase de al lado.

De tu etapa en el Teatro Real de Madrid, en su coro titular, ¿qué concierto o actuación recuerdas con especial cariño en esos diez años?

Son muchos los buenos recuerdos que tengo, pero quizá me quedo con un concierto en el Teatro Real donde celebrábamos el cumpleaños de Plácido Domingo, donde estuvo presente la reina de España entonces, doña Sofía y fueron muchos artistas importantes y fue muy emocionante. También hacíamos coproducciones con otros teatros y actuamos en Alemania, Moscú, Amsterdam y en muchos otros, con grandes artistas internacionales de la lírica, como el propio Plácido Domingo.