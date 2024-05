Irene Samper se destapa como un estilete goleador en el Pescados Rubén Burela

La futbolista aragonesa Irene Samper logró el pasado sábado el tercer póker de goles de su carrera deportiva, aunque finalmente los cuatro tantos que le endosó al Les Corts catalán no sirvieron para continuar con la inmaculada marcha del Pescados Rubén Burela en la Primera Iberdrola femenina, ya que las discípulas de Julio Delgado sufrieron su primera derrota (6-4) en liga. "Aquí la pasada temporada ya anoté cuatro goles en otras dos ocasiones", rememora.

Samper fue la mujer más destacada del encuentro jugado en el pabellón del conjunto barcelonés del barrio de Les Corts, aunque se disputó este honor con la exburelista Luci, autora de tres tantos, alguno de ellos de bella factura. "No me importaría marcar dos goles o incluso ninguno si nos trajésemos los tres puntos", asegura la internacional.

La jugadora maña lamenta la derrota, pero entiende que no va a minar la confianza de su equipo de cara al play off por el título, que dará comienzo el 1 de junio en Vista Alegre. "Es mejor perder ahora que no luego en el play off. Creo que nuestro mayor hándicap ante Les Corts fue la falta de efectividad. Generamos muchísimas ocasiones de gol claras, pero solo conseguimos materializar cuatro. Es un problema que tiene solución y esperamos seguir mejorando de cara a la resolución del campeonato", indica.

Irene Samper no considera que el Pescados Rubén Burela estuviese especialmente desacertado en labores defensivas el pasado sábado en Barcelona. "Siempre hay errores defensivos, pero creo que el otro día ellas hicieron auténticos golazos y muchos de ellos vinieron con lanzamientos desde fuera, así que eso al final siempre es más mérito suyo que demérito nuestro. De todos modos, siempre se puede mejorar y tenemos que seguir trabajando también en defensa", valora.

La veloz y habilidosa futbolista maña se ha destapado en estas dos últimas temporadas como un auténtico estilete y todo apunta a que volverá a terminar como la segunda máxima goleadora de la plantilla laranxa, solo superada por la inalcanzable Emilly Marcondes.

Acumula 23 goles, muy cerca ya de los 26 que firmó el pasado curso, pero con el añadido de que esta temporada se ha perdido siete partidos de liga por lesión y solo ha jugado 20. Estas cifras están muy lejos de los 10 con los que se estrenó como burelista o incluso de los 14 que logró en su mejor curso goleador en Alcorcón, en la campaña 2018/2019. El curso que se interrumpió con la pandemia Samper lo había cerrado con 11 goles y sus anteriores participaciones en Primera División nunca había llegado a la decena de goles.

Samper considera que esto se debe a que su olfato ha mejorado y a la experiencia. "Creo que antes era una jugadora que no miraba tanto de cara a gol y siempre buscaba más el pase. Ahora lo sigo haciendo, pero es cierto que intento finalizar más. Pienso que puedo mejorar mucho todavía y ese es mi objetivo. Y después está el hecho de jugar en el mejor equipo del mundo, que al final se nota. Aprendo mucho del cuerpo técnico y de las compañeras, que me aportan mucho y me hacen crecer todos los días", enfatiza la internacional española.