La oposición a la central hidroeléctrica reversible Xistral, proyectada entre O Valadouro y Alfoz, no deja de sumar apoyos. Este martes, Susana Neira Cascudo, natural de la parroquia valadourense de Recaré y residente en Sada desde 2015, hará en bicicleta unos 150 kilómetros entre su lugar de residencia y su parroquia de nacimiento como acto de protesta contra la hidroeléctrica.

"Polo traballo que teño non podo asistir aos actos que se convocan contra a central, así que decidín facer esta ruta porque non estou de acordo co que queren facer; arruinará o traballo de toda unha vida de meus avós", asegura Susana, cuya casa natal, donde viven sus padres y su abuela, se sitúa a unos 100 metros del muro del que sería el embalse inferior de las instalaciones. Susana subraya que la central supondría la destrucción del paisaje y de sectores productivos, como la agricultura y el forestal. "Venden traballos, pero e a destrucción será maior", asegura.

La joven, aficionada al ciclismo, saldrá a las ocho de la mañana de Sada y hará en solitario la ruta hacia O Valadouro por Pontedeume, San Sadurniño, Ortigueira y Viveiro y de ahí a Vilacampa, donde está previsto otro embalse, a donde prevé llegar sobre las tres de la tarde. Allí, la esperarán en coches familiares, amigos y vecinos para acompañarla hasta la iglesia de Recaré.