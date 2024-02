Investigan una presunta agresión sexual a una menor en San Cibrao

La Guardia Civil tiene en marcha una investigación para esclarecer una presuntaa una, supuestamente cometida también por otro menor de edad en la localidad de San Cibrao , perteneciente al, aunque no se descarta la implicación de un segundo menor, puesto que las indagaciones policiales continúan abiertas para tratar de esclarecer este caso.Los hechos, que provocaron la correspondiente denuncia ante las autoridades competentes, se produjeron alrededor de las cinco y media de la tarde de este, momento en que un particular alertó a través de la central de emergencias del 112 en Galicia solicitando la presencia de las fuerzas de seguridad en la, así como de los servicios sanitarios para que le prestasen atención a la supuesta víctima.Desde el 112 movilizaron a Urxencias Médicas del 061, que desplazó a la zona una ambulancia de soporte vital básico con el correspondiente equipo médico. La víctima fue atendida en el punto y desplazada al, emplazado en la localidad de, para realizar una evaluación más exhaustiva a fin de verificar si realmente existió una agresión sexual o de otro tipo.La localidad cervense está especialmente sensible con este tipo de asuntos, ya que vecinos alertaron a finales del año pasado sobre el posiblede un varón, al que la Guardia Civil detuvo a finales de enero por agresión sexual (con fines sexuales) y(contacto con menores de 16 años con fines supuestamente sexuales), aunque no guarda relación con esta nueva denuncia.