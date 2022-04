La Guardia Civil investiga la muerte de un vecino de Mondoñedo, de 61 años de edad, cuyo cadáver apareció sin vida dentro de su propio vehículo en el aparcamiento de un establecimiento hotelero de Lourenzá.

Fue un familiar quien llamó al local, alertado porque no llegara a casa y se acercaron hasta el vehículo pensando que podría estar durmiendo dentro, pero al no responder y presentar síntomas de inconsciencia se dio aviso al 112, desde donde en torno a las doce y media del mediodía se movilizó a los servicios sanitarios que, al llegar al punto, comprobaron que no presentaba señales de vida, por lo que solicitaron la intervención de las fuerzas del orden.

Es, pues, la Guardia Civil la que investigan las causas del óbito, aunque está descartada la muerte violenta del hombre, natural de la parroquia mindoniense de Santa María Maior, pero residente en la de Braña.