Investigan cómo llegaron a la A-8 las vacas del accidente en el que murió el vivariense

La Guardia Civil de Tráfico ha iniciado una investigación para conocer el motivo por el que las vacas, que provocaron anoche un accidente en la Autovía del Cantábrico (A-8) en el que murió el conductor de un vehículo natural de Lugo, salieron de la estabulación de su propietario, situada en Quijas, cerca de esa vía rápida.



Según ha relatado a Efe el jefe superior de Tráfico de Cantabria, José Miguel Tolosa, cinco vacas salieron, por razones que ahora investiga la Guardia Civil, de la estabulación, en la que el ganadero propietario de la misma las acaba de llevar, lo que hace que estos animales estén "nerviosos y desorientados".



Las cinco vacas salieron de ese espacio ganadero, que está situado cerca de la A-8, y en su "aventura", tres de ellas salieron por el ramal de la autovía que da acceso a Quijas desde Santander y llegaron a la vía rápida.



A las 23.30 horas un conductor que vio a los animales en la A-8 avisó a la Guardia Civil de Tráfico que a las 23.32 horas comenzó a informar en los paneles de la autovía de la presencia de animales en la calzada, uno de ellos situado a cuatro kilómetros de donde se produjo el siniestro.



Sin embargo, el conductor del vehículo siniestrado y sus tres acompañantes no debieron ver esa advertencia y a las 23.45 horas chocaron con uno de los animales, lo que provocó la muerte del hombre que conducía, un vecino de Viveiro de 54 años.



El copiloto resultó herido grave, aunque está "fuera de peligro", y los otros dos ocupantes del asiento de atrás del coche, un Audi, no tuvieron heridas de consideración, según ha precisado Tolosa.



Los bomberos de Torrelavega tuvieron que excarcelar al conductor y al copiloto del vehículo, bajo el cual estaba la vaca que provocó el accidente, y que ayudó a retirar de la calzada los agentes del 112 del Gobierno cántabro.



Tolosa ha explicado que la Guardia Civil no ha visto en la calzada huellas de frenada del coche, con lo cual es previsible que los ocupantes del vehículo siniestrado se encontraran de frente con la vaca sin verla previamente.



Desde el primer momento, la Guardia Civil inició la investigación de este siniestro y localizó al propietario de la estabulación, que desconocía cómo los animales han podido llegar a la autovía.



Sin embargo, la Guardia Civil de Tráfico ha estado hoy investigando cómo está el vallado de esa ganadería para saber el motivo por el que las vacas salieron de la explotación ganadera y entraron en la autovía.