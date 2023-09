Os investigadores enxalzan o tacto de Fernández del Riego en política

O curso de verán sobre Francisco Fernández del Riego na cultura galega do século XX, impulsado pola Real Academia Galega (RAG), a Universidade de Santiago (USC) e o Concello de Lourenzá co apoio da Xunta, a Deputación e o Ministerio de Ciencia e Innovación, abordou o martes en Lourenzá o perfil máis político do intelectual galeguista. Os investigadores que interviron o martes no auditorio do consistorio destacaron a diplomacia da que facía gala. As intervencións poden seguirse en directo en academia.gal e na canle de YouTube da RAG.

Os eruditos repasaron a traxectoria de Del Riego dende os anos mozos da Segunda República ata a resistencia na ditadura. O encontro arrincou o martes cunha aportación sobre a súa formación antes da guerra, período no que se revelou como líder estudantil e destacado membro do Partido Galeguista (PG). O historiador Uxío Breogán Diéguez leu a achega do excatedrático de Historia Contemporánea Justo Beramendi, quen non puido achegarse a Lourenzá. O docente sitúao na segunda xeración nacionalista, despois dos fundadores das Irmandades da Fala (1916). Con 16 anos enrolouse na Asociación Nazonalista de Santiago.

Sinalou que entrou asumindo a idea de nación, "como entidade natural produto da espontaneidade do desenvolvemento histórico", que se contrapón á do Estado, "obra dos homes, entidade artificial". Beramendi defende que "na súa diagnose dos problemas de Galicia, que chega a chamar colonia (1932), préstalle máis atención aos de natureza política e cultural, como a opresión nacional, a marxinación da lingua e a cultura propias, que aos socioeconómicos -atraso, emigración- e, como todos os galeguistas dende Murguía e Rosalía, apón a responsabilidade maior deses males a Castela que, a través da España-Estado, asoballa co centralismo as demais nacións ibéricas e lles impón a súa lingua e os seus valores".

Na etapa universitaria defendeu unha elevada cultura feita dende o "espírito galego, pero innovadora como a que máis" e incluso reprocha que Castelao rexeitase as vangardas artísticas no seu Diario de 1921, segundo estudou o excatedrático, quen destaca a súa intensa militancia no Partido Galeguista, reclamando na prensa da época a autonomía.

O mozo de Lourenzá acadaría en 1934 as maiores responsabilidades orgánicas ao ser elixido secretario xeral da organización xuvenil do PG, a Federación de Mocidades Galeguistas, e tamén subdirector de A Nosa Terra e membro do consello galego de Galeuzca.

No curso de verán tamén houbo un relatorio sobre o labor tendendo pontes entre a Galicia interior e exterior durante a ditadura, na que exerceu dende Vigo como un cónsul da diáspora, en palabras do director da Sección de Historia da RAG, Ramón Villares, que afondou na súa relación cos exiliados en América cun traballo intenso para manter vivas relacións, sobre todo ao restaurarse os envíos postais despois da Segunda Guerra Mundial e ata os anos 1960. Ademais divulgaba o que facía a resistencia cultural en Galicia.

O profesor Xesús Alonso Montero analizou pola tarde en clave política a amizade entre don Paco e Luís Seoane a través das case 300 cartas que intercambiaron entre 1946 e 1979. Montero percibe rastro da fragmentación política na diáspora e na resistencia do exilio interior. Expuxo a mala relación da Asociación Gallega de Escritores de Buenos Aires con Ramón Piñeiro, ideólogo do Grupo Galaxia, e como a sorteou o laurentino. "Del Riego segue sendo leal a Piñeiro sen deixar de ser leal a Seoane. Nun diálogo moi intelixente e respectuoso co seu amigo, en ningún momento critica a Piñeiro. E Seoane tamén se dá conta de que, aínda que ten desacordos coa liña de Galaxia, non se pode facer moito máis na España de Franco", conclúe.

Estivo a piques de perder a vida coa chegada da guerra

Del Riego festexou as campañas triunfantes das eleccións de febreiro de 1936 e a posterior do referendo do Estatuto. Unha vitoria do nacionalismo galego que só durou tres semanas. "Cando chegou a barbarie xenocida, Del Riego salvou a vida por pouco, e con ela o seu compromiso con Galicia para o resto da súa longa vida", desvela Beramendi.

Soldado forzoso

Unha mesa redonda abordou a súa experiencia na Guerra Civil como soldado forzoso de Franco e o seu papel no PG na clandestinidade. O académico Lourenzo Fernández Prieto centra o seu traballo nesa época, que resumiron ao non asistir ao debate, no que o profesor Uxío Breogán abordou o papel na reconstrución do PG durante o franquismo xunto con Xaime Illa e Ramón Piñeiro. Ese proceso levouno á prisión un par de veces. E Pablo García, do Instituto de Lingua Galega, falou sobre Del Riego e os emigrantes.

Percorrido pola vila

A xornada concluíu cun percorrido didáctico pola súa vila natal guiado polos estudiosos locais Manuel Román e Xosé López.