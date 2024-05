Un investigador conclúe que apenas se fala o galego en Viveiro

Unha das conclusións ás que chegou Víctor Bargiela (León, 1997), investigador da Universidad Nacional a Distancia (Uned) e membro do Grupo de Lingüistas por la Diversidad da Universidad de Barcelona, e que está investigando para a súa tese doutoral o uso das linguas en gran parte do norte de España, en Galicia, Asturias y Cantabria, é que en Viveiro a poboación apenas fala galego.

Durante estes días está facendo un traballo de campo con enquisas para recoller datos fonéticos tanto a xente maior, entre 60 y 75 anos, como mozos, de 20 a 30, e tamén pasou polo IES Perdouro, onde gravou unha entrevista radiofónica cos estudantes que participan no proxecto Neo.

"O que máis me sorprendeu na Mariña foi a falta de vitalidade que ten o galego en Viveiro, sendo a provincia de Lugo onde máis porcentaxe de xente que fala galego hai na comunidade", explica o investigador leonés. "Pódese dicir que o uso do galego non está moi estendido en Viveiro", comenta. De feito, Bargiela tivo que cambiar Viveiro por Burela para facer este traballo de campo nun centro urbano da zona da Mariña, xa que na cidade do Landro foi practicamente imposible encontrar familias que falen galego na casa.

Bargiela tomou datos en tres zonas de Galicia: a ría de Vigo, a Costa da Morte e A Mariña. Leva catro meses como investigador visitante no Instituto da Lingua Galega en Santiago, que pertence á Universidade de Santiago.

Unha das grandes diferenzas que ten notado Bargiela é que "na Costa da Morte hai moita diferenza entre como fala a xente maior, con geada e seseo, e a xente nova, que non a utiliza". "Aquí, na Mariña, non hai tanta diferenza entre como fala a xente maior e a moza", comenta.

Outra das conclusións ás que chegou este investigador durante o seu traballo de campo na comarca é que "se fala máis galego nas aldeas que nas zonas máis urbanas, como no caso de Foz, Burela ou Ribadeo".

Un vocabulario propio que se preserva

Na Mariña, como no resto de Galicia, cada zona ten rasgos da súa propia idiosincrasia á hora de utilizar a lingua galega coas súas propias palabras e xiros que cambian en pouco espazo. E segundo observou Bargiela, esas palabras como poden ser 'esteña' o 'pícaro', por poñer dous exemplos, non se están perdendo. "A xente ségueas utilizando", argumenta.

O que si se nota, como no resto da comunidade, é que "a xente nova fala un galego máis castelanizado" con respecto á xente máis maior, o que lle fai perder parte da singularidade que ten o idioma en cada zona, subliña o investigador.