Inversores colombianos buscan en Mondoñedo nuevas oportunidades

Dos inversores colombianos, los hermanos César y Pablo García Latorre, pasaron los dos últimos días visitando Mondoñedo en busca de oportunidades para invertir dentro de un viaje de nuevos negocios en el que en España tocaron también Barcelona y tienen previsto estancias en Marruecos y en Estados Unidos. Durante su visita a la ciudad episcopal inspeccionaron diversos inmuebles para rehabilitar en el casco histórico ya que su idea inicial es invertir en el sector inmobiliario, según explicó Felipe Debasa, que fue uno de sus cicerones durante esta visita. Entre sus planes también figura desarrollar, más a largo plazo, negocios en el ámbito internacional que tengan base en Mondoñedo y que podrían pasar por alguna empresa de exportación de productos locales. "Se marcharon muy contentos y sorprendidos con la ciudad y su idea es volver en un par de meses", explicó Debasa, que indicó que en la visita también estuvo el emprendedor Juan López.

Ambos inversores conocieron la ciudad a través de la abogada y consultora internacional colombiana Eliana Bejarano, que había descubierto Mondoñedo en eventos TEDx Mondoñedo, de los que se organizaron un par de ediciones en la ciudad antes de la pandemia y de los que uno de los promotores era precisamente Felipe Debasa. "Organizamos dos eventos en los que la idea era conectar gente e ideas y Eliana Bejarano se fijó en la ciudad, entre otras cosas porque en Colombia también existe un Mondoñedo, en Cundinamarca", explica Debasa.

Bejarano reconoce que durante su visita a Mondoñedo se quedó "prendada de las maravillas de la ciudad de Cunqueiro y Leiras Pulpeiro". "Me encontré una población que aborda con pericia la dinamización, que tiene estrategia turística y que afronta con planes y acciones globales el reto demográfico", destacó y añadió que "el mundo es global, plural y diverso y en todos los lugares existen personas que quieren diversificar e internacionalizarse, así que en cuanto me preguntaron en mi querida y amada Colombia por oportunidades para invertir les hablé de Mondoñedo y aquí llegó mi primera comitiva".

La consultora destaca el trato recibido: "En Mondoñedo nos atendieron desde el primer momento con un perfil muy profesional, muy similar a los servicios que tienen las grandes ciudades. Por el momento no puedo afirmar resultados inmediatos pues se trata de trabajos a medio y a largo plazo, pero la conclusión es que si TEDx Mondoñedo me enamoró de la zona, el servicio que he recibido ahora en Mondoñedo como municipio para invertir me ha dejado positivamente impactada".

APUESTA. Y es que desde hace un año, Mondoñedo apuesta por la captación de capital y por eso desde el gobierno local han elaborado un dosier en el que se presentan las características del concello, sus puntos fuertes y las oportunidades que ofrece.

Esta línea de trabajo fue uno de los pilares principales que impulsó Elena Candia desde la alcaldía mindoniense y que continúa en la hoja de ruta del gobierno local como una manera de frenar la despoblación del municipio y así también la pérdida de servicios que puede conllevar.