Las inundaciones obligaron a rescatar a varias personas de sus coches en Ribadeo

La tromba de agua caída en la noche del viernes tuvo una repercusión especial en Ribadeo, donde Protección Civil junto a la Policía Municipal primero y los bomberos después tuvieron que sacar a varias personas de sus vehículos porque se habían quedado atrapadas en varios pasos bajo la autovía debido a que la acumulación de agua impedía que los coches pudieran circular.

El responsable de Protección Civil ribadense, Víctor Cao, explicó que en un primer momento las situaciones más urgentes se vivieron en la zona de Vilaselán, por donde varias carreteras secundarias pasan bajo la A-8. Algunos vehículos se quedaron allí atrapados y a consecuencia de ello los que venían detrás acabaron por quedar atrapados también.

«O primeiro que fixemos foi sacar á xente dos coches, que era o máis urxente, para que non houbera danos a ningunha persoa», indicó Cao, quien apuntó que tuvieron una jornada de trabajo muy intenso porque en un primer momento se acumularon las llamadas de urgencia en la localidad.

La situación se hizo tensa y acudió también el alcalde, Fernando Suárez, y el concejal de obras, Vicente Castro. Entre los diferentes cuerpos de seguridad fueron atendiendo diferentes emergencias. Otro punto que podía ser peligroso, aunque al final no lo fue tanto, fue la calle San Roque, que ahora se encuentra en obras.

El alcalde ribadense explicó que «en principio temíamos que houbese moitísimos danos porque a rúa está totalmente levantada, pero cando chegamos vimos que en realidade non había moitos danos serios. Sí os houbo nunha bodega da rúa que se atopa como a dous metros por debaixo do nivel da rúa, e esa si que se lles inundou completamente e houbo que usar bombas de achique para aliviar. No resto de edificios entrou auga en varios, pero sen causar grandes destrozos».

La situación creó mucha alarma hacia medianoche, aunque finalmente no fue tan grave como se prevía

También hubo una gran acumulación de agua en el muelle en un punto en el que también son recurrentes las inundaciones.

El municipio de Foz se vio también castigado por las lluvias intensas de la noche del viernes. Pasadas las once de la noche algunos vecinos tuvieron que achicar agua del interior de algunas viviendas no solo en la zona baja de la localidad, sino también en otras partes como, por ejemplo, en Fazouro.

El agua caída dificultó la circulación por el entorno del muelle, donde había grandes bolsas que hacían muy peligroso pasar por algunas zonas, así como por las calles que bajan a esa zona.

En Burela la zona del muelle fue la más castigada por la lluvia y allí saltaron las alcantarillas y hubo unas inundaciones repetitivas. El alcalde, Alfredo Llano, explicó que en principio temió que se produjese una situación peligrosa porque «a cantidade de auga que estaba caendo era moi importante, pero finalmente non foi para tanto e só se inundou esa zona». Hubo problemas para circular en la zona del polígono de O Perdouro donde también se formaron grandes bolsas de agua en la calzada.