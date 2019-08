Intervención de Barreiros da un mes al gobierno para elaborar un plan que reflote al Concello

La responsable del servicio de Intervención y Secretaría del Ayuntamiento de Barreiros elaboró un informe que presentó a la comisión de contas del Concello en el que hace un análisis de la situación económica del mismo. Es tan negativo que da al gobierno municipal, que ahora preside la nacionalista Ana Ermida, un plazo de un mes para elaborar un plan económico y financiero. La finalidad de ese plan tendrá que pasar, sobre todo, por estipular una serie de medidas tendentes a ejercer un mayor control del gasto en el Concello.

No obstante, la propia funcionaria municipal ya anticipa que reducir el gasto no va a ser suficiente y señala que, siempre bajo su punto de vista, el gobierno municipal va a tener que proceder a tomar medidas para incrementar la recaudación.

En lo que no entra el informe, al menos el entregado por escrito a la comisión de contas, es en qué tipo de medidas aconseja tomar. Por el momento la alcaldesa de Barreiros ya- avanzó que descarta por completo tomar medidas que hagan recaer ese incremento de la recaudación en los vecinos. Es decir, que no contempla medidas como un incremento del Ibi o del precio del agua porque, avanza, "non imos facer que as medidas de incremento da recadación recaian sempre sobre os mesmos, sobre a veciñanza".

El informe de Intervención es muy duro en sus términos y al menos sí que deja claro el ámbito temporal en el que se produjeron los desajustes en los gastos del Concello. Concretamente relata que el gobierno municipal de Alfonso Fuente aprobó en 2012 un plan de ajuste que sí se aplicó correctamente y se notaron sus efectos desde 2013.

Sin embargo señala que en 2017 "incumpriuse por primeira vez a regra de gasto" y añade que "no ano 2018 continuouse con esa liña negativa de incrementar o gasto e isto trouxo como consecuencia o incumprimento de novo de todas as magnitudes orzamentarias" apuntando que a consecuencia de ello se situó la economía del Concello "nunha situación complicada". Ese es el motivo por el que considera que ese plan económico y financiero que deberá aplicar este gobierno municipal tendrá que estar listo en un mes.

También dice que en dicho plan "deberanse tomar medidas drásticas de control e redución do gasto, tanto corrente como de investimento" y sobre el aumento de los ingresos añade igualmente que lo que se haga tendrán que ser "medidas importantes".

Por lo demás, el informe desvela que en el Concello no hay un plan anual de contrataciones, ordenanza de subvenciones ni registro de convenios. Añade que tampoco existe un inventario municipal "que permita realizar unha valoración fiable e exacta de bens e que permita establecer horizontes de amortizacións e deterioracións que fagan posible unha correcta contabilidade patrimonial". Establece que sí se cumplieron los plazos de liquidación y que se paga a los proveedores en 60 días.