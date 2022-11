"Interésanme máis os puntos que levamos que os goles que poida meter"

Pazos marca goles, Kaluza los para, pero si hay un chico para todo en el Pescados Rubén Burela FS ese es Isma. El ala fonsagradino defiende, combina, asiste e incluso marca, hace un poco de todo para el equipo que entrena David Rial, que se afianza en la zona de play off tras encadenar su cuarto encuentro sin perder. La victoria ante el Bisontes Castellón, (4-0) confirmó el excelente momento de los mariñanos que ahora afrontarán otro partido en casa, esta vez ante el Barcelona B, con el objetivo de estirar su buena racha y no perder de vista al intratable Peñíscola, que dentro de tres semanas visitará el pabellón Vista Alegre.

Pero si algo caracteriza a Isma es precisamente su sentido colectivo y poco le preocupe el número de goles que pueda marcar, aunque ya lleva 4 tras el que anotó ante el Bisontes, siendo el segundo máximo realizador, aunque muy lejos de Pazos, con 11. "Nunca fun moito de mirar o número de goles que levo, interesame bastante máis os puntos que imos facendo", asegura el jugador, que sí que ademite un cierto cambio de rol respecto a la pasada temporada. "É verdade que por cuestión de idade ou de experiencia Lucho, DAvid (Pazos) e eu pois tratamos de axudar dende o primeiro momento aos rapaces máis noviños, aínda que moitos deles xa saben o que é xogar a este nivel. TAamén toca asumir un maior grado de responsabilidade en determinados momentos ao estar nunha plantilla tan noviña, perofacémolo encantados".

El jugador del Pescados Rubén se muestra feliz por la trayectoria de la temporada, tanto a nivel individual como colectiva. "Síntome xenial co novo adestrador e penso que temos un vestiario de dez, pero todo o feliz que poida estar a nive individual serviría de pouco se o rendemento do equipo non acompañase. Penso que estamos funcionando moi ben e se descontamos o encontro do Martorell estamos sendo un conxunto fiable",explicó Isma, que cree que no hay que conformarse porque iempre hay margen de mejora. "Cando hai unha plantilla tan xoven hai tamén certa irregularidade e desconexións dentro dos partidos que che poden custar caras, como pasou o día do Martorell. temos que seguir trabalalndo en cada adestramento para ter máis continuidade e máis regularidade, algo que xa se viu ante o Bisontes, que fixemos un encontro moi completo".

El alto nivel mostrado ante los castellonenses demuestra la progresión del equipo naranja, aunque Isma cree que el rendimiento en casa está siendo bueno en líneas generales. "Creo que estivemos a un bo nivel tanto co Alzira como co Ceutí, aínda que é verdade que a sensación de dominio e de control que tivemos fronte ao Bisontes foi total. Tanto cando tocaba defender coma en ataque sentímonos cómodos", asegura el jugador.

Isma no quiere pensar en la clasificación, sino centrarse únicamente en el encuentro ante el FC Barcelona B. "Particularmente non son moito de mirar a táboa porque pode confundir. Agora estamos arriba, pero un par de derrotas poñente a loitar por non descender. Ata que a acabe a primeira volta e nos enfrontemos a tódolos rivais é mellor non sacar conclusións ou facer cábalas", señaló.