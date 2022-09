"Intento non faltar porque se pon triste ao deixalo só"

ROCKY chegou bautizado xunto da súa nova familia. Ten máis pinta de boxer e é de tamaño grande, pesa uns 50 quilos e ten oito anos. O seu dono, José Díaz, tivera cans na súa Asturias natal e pensa que "o ideal é adoptar ou pillarllos a alguén que ten camada, pois van ser igual. Hai xente que os compra por capricho e hai que coidalos e mantelos. Nós tiveramos un golden e con catro anos empezou a enfermar, non se pode pensar que por ser de raza e con todos os certificados van vivir máis e mellor".

"Este é duro, nunca tivo ningunha enfermidade a pesares de ser cruce de dúas razas distintas, sinala. Ao comezo tivo que educalo para que non fixese ruído porque "ladraba moito de noite cando oía os xabaríns e achegábase ao peche da finca, o que molestaba aos veciños", di.

Díaz pensa que é bo ter un can como protección, pois "sempre intimida de cara a calquera cousa, aínda que sexa un anaco de pan coma este. Gústalle moito estar dentro de casa, é moi cariñoso e xoguetón, non parou de xogar dende que era cachorro. Tamén lle gusta moito a praia e bañarse, levámolo a Arealonga, en Nois, cando non hai xente. Ten un carácter supermimoso, case infantil e moi celoso. Temos un gato e lévanse ben, aínda que quere todo o cariño para el, é moi acaparador de mimos. Logo pilla confianza con calquera persoa que fala con nós", comenta.

Dende cachorro sacárono pasear a miúdo. Ás veces vanse andar fóra e lévano con eles no coche. "Gústalles moito pasear, vivo nunha casa con finca e ten onde moverse con liberdade. Necesitan explorar, moverse, é o instinto deles, senón quítaslles parte da súa natureza". Cando se vai uns días déixao con alguén que se ocupe del, pero nota que "queda triste, dá mágoa deixalo, e cando chegas fai festa, Por iso, intento irme o menos posible, por non deixalo só", indica.

José cre que os cans son moi fieis e di que co paso do tempo "velos como un máis da familia, sofres cando lle pasa algo, é tanto o cariño que che dan, que acabas devolvéndolles o mesmo". Lembra que un día o soltou, uliu o xabarín e acabou embestido por el, "fíxolle un corte nunha perna". Engade que "normalmente levámolo con correa, porque atopas xente polo monte e é imprevisible, a mellor maneira é que todo o mundo o leve atado".