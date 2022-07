Pedro Reimunde leva dedicando toda a súa vida ao coidado da saúde das persoas. Sempre estivo interesado polo deporte e por iso estudou Ciencias da Actividade Física e do Deporte na Coruña. Logo decidiu seguir formándose e cursou Fisioterapia. Despois disto comezaría Medicina e agora é neurocirurxián no Hula e profesor asociado na UDC. Este alfocense é o encargado de dar este venres o pregón que inaugura o XXII Mercado Medieval de Alfoz.

Conta cunha ampla formación profesional, que o motivou a non deixar nunca de estudar?

Primeiro cursei Educación Física na Universidade da Coruña, pero sempre tiven moito interese no corpo humano e na anatomía e decidín comezar Fisioterapia. Foi mentres estaba en Santiago facendo a miña tese que o meu titor, Jesús Devesa, me convenceu para estudar Medicina.Aínda que non fun nunca á clase nos seis anos, aprobei curso a curso, mentres remataba a miña tese doutoral. Despois no MIR saquei moi boa nota e puiden especializarme en Neurocirurxía, en Oviedo. Agora levo tres anos traballando en Lugo operando de cranio e columna. Tamén teño unha praza de profesor asociado na UDC. Todo vai encadeado, utilizas todos os coñecementos que vas acumulando.

Traballou tamén como cooperante, como foi a experiencia?

Fun xa antes de acabar Medicina, como fisioterapeuta neurorehabilitador. Trataba nenos con parálisecerebral. En Guatemala estiven un mes no lago Atitlán, foi unha experiencia incrible. En Camerún traballei en campañas e proxectos da man da ONG Zerca y Lejos. Tamén en Etiopía, na rexión de Tigray. Alí fixen un traballo de diagnóstico da situación sociosanitaria. Tratamos de mellorar o sistema de atención a nenos. Agora, xunto á miña muller estou intentando recuperar a actividade de cooperación cunha campaña de cirurxía en Camerún.

Forma parte do equipo ZebraGlio, con Fernando Torres e Laura Sánchez entre outros, como é a investigación do tratamento para o glioblastoma en peixes cebra?

Eu son o promotor, porque a orixe do proxecto está no Hula, pero somos moitos investigadores no equipo. Colaboramos coa Facultade de Veterinaria de Lugo, na área de Anatomía Patolóxica. Para o estudo, extraemos os tumores de forma rutineira nos pacientes, pero en vez de mandar só as mostras ao laboratorio do Hula, tamén as enviamos á facultade donde os inxectan nos peixes cebra e vemos como medran os tumores.

Está o futuro da investigación de enfermidades humanas posto no reino animal?

Por suposto. Hasta que un fármaco se pode utilizar en humanos hai varios niveis. Primeiro fanse os estudos in vitro, e tamén cultivos celulares de diferentes características. Despois, os estudos en animais fanse principalmente en roedores. No caso dos peixes cebra, vimos que era un modelo experimental moi limpo, que daba bos resultados e era económico.

Esta enfermidade, o glioblastoma, é quizais descoñecida para a poboación, pero o seu índice de supervivencia é moi baixo, pretende co proxecto ZebraGlio atopar un tratamento efectivo?

Iso sería demasiado, sería digno de recibir o premio Princesa de Asturias, é demasiado ambicioso. Hai que ser realista, doutro xeito pódese chegar a perder o norte. Nós o que pretendemos é poñer un gran de area na evidencia científica para que entre nós e todos, poidamos mellorar o tratamento para a enfermidade.

En outros países peléxanse polos investigadores españois e aquí non se valoran o suficiente

Comentou algunha vez que un problema co que se atopan á hora de seguir adiante coa investigación é propiamente o financiamento. Por que non se subvencionan dende as institucións estes proxectos que serían beneficiosos para o conxunto da sociedade?

Está claro que o traballo investigador aquí en España non ten unha boa posición, non contan cun bo financiamento. Isto debería cambiar porque tamén é importante dende un punto de vista socioeconómico. Todo o que se inviste acaba sendo devolto con máis ganancias das que inicialmente se investiron. Pero polo momento a situación non é boa, as axudas que hai son difíciles de conseguir e para acceder a elas tes que ter unha bagaxe e resultados previos na investigación.

É probable que se estea a producir esa fuga de cerebros que sucedía anos atrás?

Persoalmente non coñezo casos. Supoño que moitos se irán para ter carreiras moi exitosas, pero outros quedarán. En España temos unha alta calidade de investigadores. Por exemplo, o meu compañeiro Fernando Torres estivo no Karolinska Institutet en Estocolmo (Suecia) como investigador júnior moito tempo e tivo un laboratorio ao seu cargo. Noutros países peléxanse por contar con investigadores españois e aquí non se valoran o suficiente.

Por que cre que en España non se inviste en ciencia?

Non o sei, pero dende logo deberíase aumentar a porcentaxe que se destina á ciencia. Hai que chegar a un bo nivel e seguir aumentando para que os investigadores estean correctamente pagados.

Con toda a súa formación, os traballos de voluntariado e incluso a investigación que está a realizar, mostra quizais un inconformismo coa sociedade? Ou gañas de mellorar o mundo dalgún xeito?

Non creo que isto sexa así, non valoro este tipo de cousas dese xeito. Cada un debe facer as cousas para intentar crear un mundo mellor. Se me gustasen outros temas, faríaos, doutro xeito. Son moi inquieto, gústame facer cousas, encántame a medicina e sentinme realizado coa cooperación. Todo o que fago é porque me fai sentir mellor, non teño máis mérito.

Agora vai ser o pregoeiro do Mercado Medieval de Alfoz, que significa para vostede?

Síntome moi alfocense e moi mariñán, intento defender e valorar a miña terra, para min é un orgullo total. Tiven a oportunidade de viaxar por moitos países, aprender outras culturas e formas de vida e valoralas neste mundo global. Pero tan importante ou máis é saber valorar o que temos e saber defendelo. Non porque sexa mellor senón porque é o noso. A Mariña é un paraíso sen igual.