"Lo intenté, pero no sirvo para el surf, no soy atrevida"

Así que nació en Francia. Perdona, pero no tenía ni idea.

Sí, nací en Francia, mis padres emigraron y se conocieron allí. Luego estuvieron unos años en el País Vasco y decidieron regresar a Foz y montaron el bar Llas.

Y usted, ¿de dónde se siente?

Me siento gallega, pero es verdad que tengo algo de nostalgia que siento del sitio donde te has criado. Además, tengo mucha familia tanto en Pau como en País Vasco y suelo ir a menudo.

¿Y cómo se dio lo de montar la tienda de surf Palagua?

Yo tenía 18 o 19 años. Quería sacarme el carnet de conducir y me lo tenía que pagar. Buscaba trabajo. Y mi hermano me dijo que en la tienda Con Con Surf, que estaba cerca del Acuario, buscaban gente para el verano. Y me cogieron y ahí empecé.

Pero...

La tienda iba muy mal y su dueño, Toño Alonso, decidió traspasarla. Y cogí el traspaso. La tienda empezó en el almacén del bar Llas, que eran 10 metros cuadrados. Poco a poco fui trayendo cosas y un año después no me cabía nada.

¿Y qué pasó?

Me fui unos días a Francia y cuando volví mis padres estaban arreglando otro local que tenían en la esquina. Todo fue gracias a su apoyo.

¿Y cómo eligió el nombre de Palagua para la tienda?

Fue por votación, entre los amigos del surf. Decidimos poner nuestro nombre favorito en un papelito cada uno, tipo Fiji, Oliñas, pero apareció Palagua y nos gustó.

¿Fue una época bonita?

Los inicios fueron duros, pero muy bonitos. Empezó a venir gente de Ribadeo, de Viveiro, de San Cosme, la mayoría amigos de mi hermano, que lleva 25 años como representante de marcas de surf.

Y usted, ¿se ha atrevido con este deporte?

Lo intenté, pero no soy atrevida en el mar. No sirve para mí.

Es increíble cómo ha crecido el surf en los últimos años, ¿verdad?

Ha sido bestial, sí. Hubo una época que fue un poco una moda, pero te puedo decir que la gente que empezó hace 30 años sigue haciendo surf y fueron los pioneros en esta zona. Me acuerdo que mi hermano tuvo que irse a comprar su primera tabla a Gijón en tren porque aquí no había nada.

¿Cómo es Palagua?

Es una tienda muy artesanal. Sigo trabajando con las mismas marcas con las que empecé, siguen viniendo muchos de los representantes de aquella. Aquí no he metido marcas como Adidas o Levis, por ejemplo. Quiero seguir manteniendo la esencia, no tengo página web, no vendo online.

¿Sigue manteniendo la ilusión?

Sí. Mira, de todas las ventas que he hecho estas navidades apenas hay cambios. Porque viene la gente y yo conozco los gustos de mis clientes

¿Qué hace para desconectar?

Paseo 12 kilómetros al día. Soy una persona muy activa y necesito hacer cosas, por eso comparto el trabajo en la tienda con mi cuñada Elisa.