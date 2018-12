Adrián Ben: "Intentaremos pelear por una medalla en la clasificación por equipos"

Adrián Ben apura su preparación para su primer gran objetivo de la temporada, el Campeonato de Europa de campo a través que se disputa este domingo en la localidad holandesa de Tilburg. El mariñano es uno de los seis atletas seleccionados por los técnicos de la federación española para competir en la categoría sub-23. Su condición de vigente campeón de España y la plata obtenida en su categoría hace tres semanas en el Cross de Atapuerca le sitúan como una de las grandes bazas del combinado nacional.

¿Cómo llega a esta primera gran prueba de su calendario?

Pues la verdad es que bien. Me encuentro muy bien y a ver si con un poco de suerte podemos hacer algo bueno.

¿El inicio de esta temporada ha sido mejor que la pasada, muy influenciada por la operación de apendicitis que sufrió?

Ha ido bastante mejor. Con los dolores de siempre, porque las pretemporadas son siempre duras, pero cuidándome al máximo para poder llegar a este Europeo en las mejores condiciones. Por ahora va todo según lo previsto y a ver si el domingo le podemos poner una buena guinda a este inicio.

La llamada de la selección no le habrá cogido por sorpresa.

No, porque como vigente campeón de España tienes la garantía de tener una plaza reservada siempre que seas capaz de demostrar una vez antes del Europeo tu buen estado de forma. Preparamos Atapuerca para ganar la plaza allí y luego poder centrarme en el Europeo. De todos modos, la llamada de la selección y poder representar a tu país siempre supone un orgullo y una gran ilusión.

Al ser el actual campeón de España y por esa plata en Burgos, ¿puede ser considerado el líder de la selección en su categoría?

No, para nada. Aquí no hay un capitán como en el fútbol u otros deportes. Cuando se da el pistoletazo de salida corremos todos juntos y cada uno intenta conseguir el mejor puesto posible.

Pero sí parece que es uno de los corredores en los que más esperanzas hay depositadas.

El trabajo está hecho y ahora solo queda tener un poco de suerte, que me encuentre bien ese día y tirar para adelante. Creo que tenemos una selección potente, con gente como Ignacio Fontes, que me sacó 20 segundos en Atapuerca, aunque quizá no estaba todavía en mi mejor momento. Creo que llevamos un muy buen equipo.

¿Qué objetivos se marca para este Europeo?

Intentaremos ganar una medalla por equipos. Hay una clara favorita al título, que es Francia, ya que repiten los atletas que quedaron primero y segundo el año pasado y entran los que fueron tercero y cuarto en júnior. Después también está Italia, que tiene a dos etíopes, uno de los cuales es medallista absoluto europeo, y luego siempre aparece alguien con quien no cuentas, porque hay gente que lo prepara más y otros menos, al no ser el objetivo principal de la temporada para la mayoría. Como es por equipos y una carrera de cross, pueden pasar muchas cosas. Puedes tener un mal día o torcer una pierna en la salida, por ejemplo.

¿Cómo ve al equipo?

Tenemos atletas lesionados muy buenos, como Jesús Ramos o mi compañero de Lugo Miguel González, pero llevamos una selección de mucha calidad. Pienso que podemos hacerlo muy bien.

¿Las medallas a nivel individual están muy caras?

Ganar una medalla individual está muy complicado. Hay que correr mucho, pero no me quiero poner ninguna limitación. Espero estar adelante e intentar meterme en el top 10. Después a lo mejor quedo vigésimo o quinto. No me gusta poner un listón a priori.

¿Ha visto el circuito? ¿Le favorece?

Sí, lo he visto en un vídeo porque se celebró un cross allí hace pocos días. Está al lado de un lago, a 14 metros sobre el nivel del mar, así que será un poco como si estuviese corriendo por el paseo marítimo de Viveiro.

¿Qué metas se marca para el resto de la temporada?

Pues la idea es participar en marzo en el Campeonato de España de cross y a partir de ahí me centraré en la temporada en pista cubierta, donde intentaré clasificarme para el Campeonato de Europa absoluto, que se celebrará también en marzo en Glasgow. Después, entres finales de septiembre y principios de octubre, se celebrará el Mundial absoluto al aire libre en Doha, en Catar, y sería muy bonito poder participar en él.

¿Le trastoca mucho sus planes que esa prueba se celebre tan tarde?

Sí, trastoca todo, porque además el año siguiente es olímpico y mucha gente no tiene todavía claro cómo va a afrontar los últimos meses de esta temporada y quizá condicionará también el inicio de la próxima de cross. Va a ser un año atípico, cargado de competiciones. El Campeonato de España se retrasa también para agosto, en lugar de celebrarse en julio, como es habitual. Vacaciones no voy a tener, porque tendré que seguir entrenando por lo menos hasta finales de agosto. Hay que plantear todo muy bien todavía, así que de momento estoy centrado al 100% en la prueba de este domingo.

¿Cómo ve su segunda temporada en la categoría promesa?

Bien, bien, creciendo poco a poco como atleta. Todavía tengo 20 años, así que lo que tengo que hacer es ir trabajando un poco más cada año y mejorando mis marcas. No tengo mucha prisa, hay que ir con calma, con cabeza, e intentando consensuar todo con mi entrenador para no pasarse de rosca. En Madrid ya he visto un poco de todo, gente que se ha perdido porque ha querido ir muy rápido y otros que han ido demasiado lento.