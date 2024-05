Intentan estafar a un empresario focense 5.000 euros con una rocambolesca historia

Pablo Cid, dueño de la empresa Touché de Foz, protagonizó en las últimas horas una rocambolesca historia que pudo acabar en una estafa. Pero los timadores se fueron con las manos vacías, y eso que le pedían cerca de 5.000 euros.

La historia comenzó el martes por la noche. "Me mandaron a través del messenger del Facebook un mensaje diciéndome soy tal persona, registra mi nuevo número", cuenta Cid, "como era una persona conocida por mí, el Conde de Fontao, pues lo agregué". En ese mismo mensaje también le pidió, el supuesto Conde de Fontao, que le pasara su teléfono, y él así lo hizo. "Ya desconfié un poco, pero como lo conocía...".

Ya en la mañana de este miércoles estuvo intercambiando mensajes por WhatsApp con el supuesto Conde de Fontao. "Me decía que estaba de viaje en Los Ángeles y que había extraviado una maleta, y que si podía dar la dirección de mi trabajo para que me la enviaran a mí", dice Pablo, que aceptó en un principio. "Como si cualquiera me pide si pueden dejar un paquete a su nombre aquí, en Touché, sin problema", subraya.

Más tarde le escribieron desde otro número de teléfono, de la compañía Nacex, que efectivamente había un paquete extraviado en Los Ángeles y como superaba ciertas medidas y capacidad tenía una penalización de 4.750 euros. "Yo hablé con el supuesto Conde de Fontao y le expliqué la situación, y él me dijo que lo había intentado pagar, que no había podido, y que le facilitara mi número de cuenta para que me ingresase el dinero y lo pagase yo", relata. "Pero ahí fue cuando me di cuenta de que esto podía ser una estafa, porque mi número de cuenta lo sé yo y los del banco", afirma.

Cid, lo que hizo a continuación, fue llamar al amigo que le había presentado al Conde de Fontao hace años, Xesús de Breogán, y le contó la historia. Xesús de Breogán se puso en contacto con el Conde de Fontao "y estaba por Foz". "Xesús le contó a esta persona lo que me estaba pasando y me dijo olvídate, no tiene nada que ver con eso", comenta Cid.

A Pablo Cid hubo varios detalles que le hicieron desconfiar. Uno de ellos fue cuando le dijo al supuesto Conde de Fontao que se entendieran entre él y la agencia, "y él me dijo mi abogado está mirando todo eso. Y yo pensé pero si él es abogado, me huele raro", señala.

También hubo algo que le llamó la atención. Dentro de las conversaciones que tuvieron, "se le escapó alguna palabra en portugués, y eso me hizo ver que podría ser una estafa", explica.

Cid reconoce que es la primera vez que le pasa algo así," aunque está claro que estamos muy expuestos, a través del correo electrónico, y hay que tener mucho cuidado", dice. "La conclusión que saco de esta historia es que hay que dormir con un ojo abierto", concluye.