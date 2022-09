6-4. Insuficiente en el primer examen

La plantilla masculina del Pescados Rubén Burela regresó de Ferrol con sensaciones agridulces tras la derrota en el inicio de la Segunda División ante O Parrulo (6-4). "As sensacións non foron boas, sobre todo polo resultado, pero tamén porque durante a pretemporada amosamos un nivel de xogo que non derbi non fomos quen de propoñer", valora el capitán, Lucho.

El futbolista de O Corgo, que cumple su quinta temporada de ‘laranxa’, considera que no estuvieron a buen nivel en labores defensivas. "Non fomos un equipo en defensa e faltounos esa intensidade que estábamos tendo en pretemporada e que nos permitía roubar moitos balóns", apunta.

De todos modos, está convencido de que tuvieron muchas opciones para llevarse el partido, pero al final se les escapó por detalles. "O que marcou o desenlace do partido é que en momentos puntuais non estivemos ben e O Parrulo sacou rédito neses intres. En cambio, nós tivemos moitas opcións de cambiar o partido na primeira parte, pero non estivemos acertados e iso tamén nos condicionou bastante", señala.

FALTAS. También entiende que fueron diferenciales las faltas y las individualidades. "Cometimos moitas faltas na segunda metade, puxémonos rápido con cinco e iso privounos de ser un equipo máis intenso e provou que eles a partir de aí estiveran máis cómodos. E creo que no plano individual penso que eles foron mellores e iso tamén marcou un pouco que se levaran a vitoria", evalúa.

Lucho, que anotó el momentáneo 2-3, también destaca la calidad del internacional Adri, que desequilibró el duelo con sus cuatro goles. "É un xogador diferencial e volveuno demostrar marcando eses catro goles e tirando do seu equipo", apunta.

A pesar de la derrota, el futbolista de O Corgo, que estrenó capitanía, también extrae algunas conclusiones positivas del derbi de Ferrol. "Na primeira parte estivemos ben, na segunda fomos quen de remontar e estou contento coa actitude dos compañeiros. Somos un equipo moi novo, temos que aprender moito durante a temporada e este partido seguro que nos vale para aprender dos erros individuais e colectivos que tivemos. Penso que imos medrar moito como equipo co paso das xornadas", vaticina.

El plantel burelista comenzó este lunes a preparar el choque de la segunda jornada, que lo enfrentará este sábado en Vista Alegre (20.30 horas) al Family Cash Alzira FS, que comenzó el curso venciendo al Leganés (2-1). "É un equipo que o ano pasado o fixo moi ben e xogou o play off. Son un equipo duro, con xogadores recoñecidos e será un rival que vai medir no momento no que estamos e tennos que servir de aliciente para crecer e ser un equipo forte na casa, que saque a maioría de puntos e reenganchar á xente despois dunha temporada nefasta", expone Lucho.

En la plantilla del Alzira destaca la presencia del gaditano Carlitos, que llegó este verano procedente del Jaén. "É un xogador que marca bastante as diferencias e sobre todo ten moito gol a balón parado. Será un dos homes a ter en conta nun equipo moi ben traballado por Braulio Correal", concluye.