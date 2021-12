Institutos de Foz y Ribadeo se unen para crear una 'food truck' barista

Un convenio entre el IES Foz y el CIFP Porta da Auga de Ribadeo permite a ambos centros contar con una food truck, que han preparado hasta el mínimo detalle para poder adaptarla a servir cafés, una furgoneta que está ya lista para ser estrenada, lo que prevén hacer en la presentación del certamen de baristas del año próximo.

De hecho, será en Foz donde se custodie el vehículo aunque con la idea de poder usarlo en diversos certámenes en ambos centros, especialmente en aquellas jornadas en las que hayan descansos para cafés, que se prepararían desde el interior de la furgoneta.

La idea partió del profesor de Hostelería Marcos Santamaría, que dio como resultado la presentación de un proyecto entre ambos centros que fue merecedor de una premio de innovación de la Xunta, que lo financia con 30.000 euros. "Nosotros trabajamos mucho con el café y nos fusionamos con un centro en el que se imparte la rama da Automoción", cuenta el director del centro focense, Nicolás Asensio, tras recibir la furgoneta customizada, un momento que celebra con su homólogo del Porta da Auga, Isidro Berdeal.

El director ribadense explica que en el centro se le dieron los últimos retoques al vehículo aunque por desgracia no se pudo hacer todas las reformas por la irrupción de la pandemia. "Entre as cousas malas que trouxo unha delas foi esta, porque impediu que se poidera reformar no centro, o que supoñía unha práctica moi positiva para o alumnado e tamén había moitos profesores implicados, pero optamos por facer a reforma no tempo que non tiñan clase e tivemos que tirar de empresas externas", apunta Berdeal.

Unas firmas, todas mariñanas, a las que recurrieron básicamente para todo el proceso, que arrancó con la búsqueda del modelo más adecuado. «A efectos prácticos nos decían que era más cómodo un remolque o una furgoneta más convencional, pero optamos por un modelo clásico porque nos parece que llama más la atención», afirma Asensio.

PROFESIONALIDAD. Un modelo, Renault Estafette, que fue importado de Francia, como constatan aún las placas de matrícula, y que fue sometida a una reforma interna que incluyó la apertura de una ventana lateral que actúa como mostrador, además de una nueva instalación eléctrica y un equipamiento acorde con el espacio interno, más limitado, lo que obligó a buscar una cafetera de menores dimensiones y a hacer a medida los muebles, otro quebradero de cabeza que se solventó gracias a las profesionalidad de diversas empresas, como destacan ambos directores, que agradecen el apoyo y asesoramiento de Tecfrica, Hermanos Rega, Talleres Barja, Decoinós y Electricidad Sistema.

Un agradecimiento que hacen extensible a Autos Rodríguez, que ayudó en el traslado y que además ofrece un local para guardarla en el municipio focense, según indicó David Rodríguez, que acudió también a la presentación del modelo.

La food truck, que mantiene su color turquesa original, se prevé que se presente de manera oficial al público coincidiendo con el certamen de baristas, aunque lo más probable es que no se aguarde a su inicio, sino que se dé a conocer durante la presentación del certamen, que suele ser unas dos semanas antes de su arranque, previsto para el mes de febrero de 2022. El vehículo podría cederse también a los respectivos concellos en apoyo en algunas de las actividades que promuevan.

Reproducen la leyenda del origen del café

La decoración exterior, con vinilos realizados por Serigrafía Eo, reproduce la leyenda sobre el origen del café, que se atribuye a un pastor yemení que observó como su rebaño de cabras brincaba enérgicamente tras ingerir frutos rojos de un arbusto desconocido. Kaldi acudió con una muestra a un monasterio, donde probaron a hervir las bayas, pero al ser demasiado amargas terminaron por arrojar las sobrantes al fuego, quedando cautivados del aroma que desprendían al tostarse. El homenaje al café va también impreso con su nombre en turco, kahveh.



2 millones de tazas

Es lo que se bebe de café cada día en el mundo. Cada habitante consumiría de media 1,3 kilos de café en un año.