Os institutos de Burela fomentan o uso do galego na localidade

Este venres , o IES Perdouro e o IES Monte Castelo de Burela organizaron un acto que se encadra no proxecto Aquí Tamén Se Fala, unha iniciativa cultural e de dinamización lingüística que xurdiu no curso 2022-2023 no IES Rafael Dieste, un instituto da Coruña. Esta campaña pretende fomentar o galego no comercio e no mundo da empresa e demostrar que as actitudes lingüísticas do sector

socioeconómico son favorables ao noso idioma.

Neste curso 2023-2024, o IES Perdouro e IES Monte Castelo sumáronse a este proxecto do que forman parte xa 200 centros de ensino de todo o país. Oitenta alumnas e alumnos dos institutos de Burela, coordinados polo profesorado, realizaron unha primeira fase de análise: visitaron arredor de 100 comercios, prestando atención a diferentes situacións nas que é importante a presenza da lingua.

A maioría de comercios amosaron moi boa disposición cara ao noso idioma, empregándoo na atención ao público e recibindo a campaña cunha actitude positiva. Así pois, esperan que este proxecto contribúa a que se siga usando e que os comercios nos que a presenza do galego non é total se animen a incorporalo, por exemplo, en documentos, rótulos e publicidade.

Este venres levouse a cabo a segunda fase da actividade nun acto na Praza do Concello ao que asistiron alumnado dos dous centros de ensino e representantes do goberno municipal, da ACIA e do Pescados Rubén Burela FS. Expresouse un agradecemento a estas tres entidades. A ACIA foi moi receptiva con este proxecto e facilitou o traballo do alumnado coas comerciantes e empresariado. Valorouse, así mesmo, o labor do concello como unha peza clave para garantir e fomentar o uso da nosa lingua nas diferentes actividades, como os obradoiros de regueifa que se están levando a cabo. Púxose en valor, ademais, o traballo do Pescados Rubén Burela FS, unha entidade deportiva que ten como sinal de identidade a nosa lingua e que sempre amosa total dispoñibilidade para

colaborar con todas as iniciativas.

Logo, entregáronse uns carteis aos comercios que amosaron actitudes positivas e de dinamización da lingua. Este proxecto contribúe, así, a rachar cos prexuízos que pretenden dar unha imaxe de que a poboación non fala galego ou de que no mundo da empresa, no deporte ou na música, non se usa. Aquí Tamén Se Fala conta, de feito, co apoio de artistas como as Tanxugueiras, Sés, Amaia ou Grande Amore, actores como María Vázquez, Tamar Novas ou Viggo Mortensen e equipos de fútbol como o Dépor, o Racing de Ferrol, o CD de Lugo ou o Celta.