El IES San Rosendo de Mondoñedo dispone de un simulador forestal KF 500 que cuenta con un programa de manejo de procesadora y autocargador. Con un sistema multipantalla y tecnología 3D, permite la simulación de diferentes escenarios a través de una plataforma móvil oscilante que recrea las pendientes y los distintos tipos de terreno del monte. Este equipamiento, que supuso una inversión de 80.000 euros, contribuye a mejorar la cualificación del alumnado y que esta responda a las necesidades del sector agroforestal.

La formación con simulador "é un modo eficiente de ensinar a futuros operarios as funcións básicas dunha máquina forestal, que permite a posibilidade de probar novos métodos que podan xerar maior eficacia e produtividade", destacaron este viernes desde la Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Este entorno de aprendizaje permite familiarizarse con diferentes etapas del trabajo de toda la cadena de maquinaria, labores de tala y de extracción de madera, así como técnicas de planificación de la tala para la optimización de su rendimiento, el transporte de la máquina por el monte y la visualización del paisaje desde distintas perspectivas. Esta formación combina el manejo del procesado de la madera, el transporte y el uso de sistema de datos permitiendo evaluar los resultados y la productividad del trabajo durante el aprendizaje.

Además, con este equipamiento se impartirá formación para la actualización de conocimientos y destrezas de operarios que contribuirá a mejorar la cualificación de los trabajadores forestales, al fomento del empleo e incluso a reducir la siniestralidad laboral y el impacto ambiental del manejo de maquinaria pesada.

VISITA. Los conselleiros de Educación, Carmen Pomar, e Industria, Francisco Conde, comprobaron ayer el funcionamiento del simulador, acompañados de la alcaldesa, Elena Candia; del delegado de la Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro; de la jefa territorial de Educación, Mariña Gueimunde; y la directora del centro, María José Cuesta, además de algunos empresarios. Esta dotación se enmarca en el convenio firmado entre las consellerías para el suministro de equipamiento y de tecnología Industria 4.0 a los centros educativos.

Durante la visita, Pomar explicó que el nuevo equipo tendrá "unha especial aplicación no ciclo superior de Xestión forestal e do medio natural e na titulación de FP Dual en Aproveitamento e conservación do medio natural". Además, subrayó que este ciclo se desarrolla en colaboración con trece pequeñas y medianas empresas de la zona: Carronza, Construcciones Obras y Viales Teixeira, Forestal Díaz Casariego, Hijos de Ramón Rubal, Tojeiro y Vidal, y las madereras Masma, Díaz Ramos, Argimiro, Míguez de Burela, Naciente, Patricio, Villapol y Maderera de Cospeito. "O simulador non é só importante para a formación dos futuros titulados, senón para a cualificación que lles vai achegar e coa que van poder ofrecer unha preparación máis completa a estas empresas locais que no seu momento decidiron implicarse no proxecto estratéxico para Galicia que é a FP ", añadió.

Por su parte, Conde subrayó que este proyecto permitirá a la industria forestal contar con personal cualificado y ganar competitividad: "Con este simulador seguimos facendo unha aposta pola industria forestal que ten que pasar pola colaboración entre administracións, tecido industrial e centros de coñecemento".