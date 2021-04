El Instituto Geográfico Nacional investiga el nombre del estuario del Eo

Los pasos para decidir de forma definitiva y de una vez por todas el nombre oficial del estuario del Eo ya comenzaron a darse. Los dirige de momento el Servicio de Nombres Geográficos, un departamento del Instituto Geográfico Nacional (IGN) adscrito al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Ya recibieron la petición del Principiado de Asturias para que oficialicen el topónimo Ría del Eo. Pero indican que esa solicitud no es en ningún caso vinculante y no van a aceptarla solo porque se haya presentado oficialmente por parte del Gobierno asturiano.

De entrada indican que es el Instituto Geográfico Nacional el que tiene la capacidad de decisión sobre la toponimia oficial cuando el lugar afecta a más de una comunidad autónoma, como sucede en este caso. Para hacerlo antes emitirá un informe la Comisión Especializada de Nombres Geográficos.

Lo hará una vez que ya iniciaron el procedimiento administrativo "para la determinación de la denominación oficial de esa ría, independientemente del sentido de las solicitudes concretas que se hayan formulado". Es decir, se hará la investigación completa del topónimo correcto del estuario al margen de quién lo haya solicitado, en este caso el Principado.

La comunicación oficial asturiana se va a trasladar a todas las administraciones públicas que tienen una condición de interesadas en este procedimiento, que en este caso al margen del propio Principado de Asturias que plantea el cambio de nombre serán la Xunta de Galicia y los ayuntamientos de Ribadeo así como los asturianos de Vegadeo y Castropol.

El Instituto Geográfico Nacional elaborará su propio informe en el que podrá "tener en cuenta, o no, la documentación aportada por los interesados"

"Tras la iniciación del procedimiento, se abrirá un plazo de alegaciones para que los interesados aporten la documentación que estimen oportuna. Recibidas estas alegaciones en el plazo estipulado por el procedimiento administrativo, el IGN elaborará un informe técnico. La presentación o no de alegaciones no tiene por qué determinar el sentido de la resolución, ya que el Instituto Geográfico Nacional elaborará su propio informe en el que podrá "tener en cuenta, o no, la documentación aportada por los interesados", aclaran desde la comisión que será la que ponga fin a esta polémica, al menos a nivel oficial.

Posteriormente, una vez que se haya recabado esa documentación que se reclamará a las partes interesadas, se solicitará un informe que este sí tendrá un carácter preceptivo a la Comisión Especializada de Nombres Geográficos.

Ese será el que tenga un mayor peso y, a la vista de toda la documentación recabada, se producirá una resolución final del director del Instituto Geográfico Nacional sobre esta cuestión.