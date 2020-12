Instalada la carpa que resguardará la entrada del centro de salud ribadense

El Concello de Ribadeo ha costeado la instalación de una carpa en el acceso al centro de salud para resguardo de los pacientes que acuden de mañana a realizar extracciones de sangre o pruebas y deben esperar turno. El regidor dijo que ha tomado la iniciativa para hacer más humana dicha espera y una vez que "a Xunta finalmente dixo que non ía pagala, aínda que tampouco se opón a que o Concello a instale".

El alcalde, Fernando Suárez, señaló que "nos quixemos facer isto para mellorar esta situación e facer algo máis humana a espera da xente que ten que facer, en horarios matinais, a primeira hora dos luns, os mércores e os venres, extraccións de sangue para analíticas ou outros fins e que se ve obrigada a estar nunha situación á intemperie, que non é agradable para ninguén, e tampouco polo tanto para a xente maior. Tamén vai quedar instalada para outras probas que se teñen que facer a partir de agora no centro de saúde, como son os controis dos test de antíxenos, polos que os facultativos e o persoal médico estaban especialmente preocupados pois vanse facer á xente que poida ter síntomas evidentes de coronavirus e que é necesario que non entren no centro de saúde para facer unha proba deste tipo".

Desde el Concello señalan que la instalación es profesional y se ha coordinado con el personal del centro de salud para garantizar los aspectos de circulación de aire y que no se produzcan contagios entre la gente que espera.