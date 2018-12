La instalación del alumbrado navideño comienza este miércoles en Burela

El alcalde de Burela, Alfredo Llano, anunció este martes que este miércoles empieza la instalación del alumbrado de Navidad en las calles de la localidad, después del retraso acumulado puesto que estaba previsto que las primeras luces -en Arcadio Pardiñas y Eijo Garay- estuviesen colocadas ya el pasado viernes para dar inicio a la campaña navideña.

"Estanse xerando preocupación e queixas por parte de moita xente con respecto ás luces navideñas deste ano e quero aclarar que todo canto está acontecendo para nada é culpa do Concello", dijo.

"Temos falado cunha empresa solvente e quedamos en poñer o alumeado, aínda que non total, para o día da apertura da tempada navideña, o pasado día 7, pero por unhas razóns que son serias, que realmente xustificaron e eu entendín, non puideron facelo para ese día", aseguró Llano y detalló que el pasado viernes se colocaron unas guirnaldas de modo provisional en Eijo Garay, pero que a partir de este miércoles se comenzará a colocar el alumbrado en Arcadio Pardiñas y posteriormente en otras calles.

"Hai que aclarar a situación, que loxicamente creou certa desconfianza e recelo na xente e pídolle que nos perdoe, pero debeuse a causas completamente alleas ao Concello", dijo Llano, quien confía en que la situación se revierta y que el alumbrado sea al fin "motivo de orgullo e goce".

El regidor insiste en señalar que el Concello "para nada ten culpa" en las causas que lo motivaron.

También censuró al PP por las críticas vertidas en este sentido "cando eles en catro anos non colocaron nada. Nós dabámonos conta cando eran esas circunstancias e tampouco andábamos criticando, nin xerando malestar entre a xente do pobo. Mellor estarían calados e botando unha man en todo isto en vez de estar tratando de axitar cando non é necesario", sentenció.