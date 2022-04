Inspección analizará la residencia de Trabada

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) envió tres denuncias de trabajadoras de la residencia de Trabada a la Inspección Provincial de Trabajo para que las estudie y compruebe "las condiciones laborales y la situación de la residencia de Trabada", según indicó la secretaria de dicho sindicato, Trinidad Martín. Esta contestó a la Diputación de Lugo que, contra lo que afirmó el ente provincial, "no estamos mintiendo y los argumentos que utilizaron no son sino excusas para justificar públicamente la situación".

La Diputación este jueves guardó silencio y no quiso prolongar la polémica aunque se reservó el derecho de judicializar unas acusaciones que ponen en tela de juicio el funcionamiento de la residencia de Trabada, que consideran correcto, aunque por el momento no entraron a valorar más esta situación.

Este miércoles, la institución provincial había salido al paso de las afirmaciones del sindicato defendiendo el buen funcionamiento del centro y subrayando que recibe inspecciones continuas "da Consellería de Política Social e da de Sanidade, e ningunha das actas recolle ningunha das afirmacións do escrito". Además, aseguró que la residencia está por encima de los ratios de personal que marca la Xunta y que los cambios de cuadrantes son solo puntuales y normalmente marcados por el covid.

Trinidad Martín indica que, contra lo que dijo la Diputación, no tiene en cuenta las inspecciones de las consellerías de Política Social y Sanidade "porque no tenemos ninguna duda de que lo que figura en las actas se ajusta a la realidad que observan. Pero entendemos que entre sus atribuciones no se encuentra comprobar el día a día de un centro de trabajo, de los cambios de turno, de la obligación de solicitar vacaciones sin que se hubiera fijado un calendario anual o de las amenazas de despido".

También indican que los familiares de visita no detectan nada extraño en la residencia "porque no los ven a la hora en que desayunan" y añade que aunque algunos tengan buena capacidad cognitiva "tampoco son conscientes de las situaciones que están viviendo los profesionales que les atienden. Entre otras cosas por eso, porque son profesionales y a pesar de todo prestan la mejor de las atenciones posibles para que sientan seguros en el que es su hogar".

POLÉMICA POLÍTICA. Esta situación entró este jueves en una deriva de acusaciones políticas porque el PP provincial dio credibilidad a las acusaciones del SAE dado que considera que esas situaciones expuestas desde el sindicato están repercutiendo en la calidad asistencial que se presta en el centro de mayores de Trabada.

Sobre este asunto no se pronunció su portavoz Javier Castiñeira, sino su viceportavoz, Óscar Poy, quien apuntó que frente a esas denuncias "o goberno provincial, presidido polo socialista José Tomé, sostén que o centro recibe inspeccións e que en ningunha das actas se fai referencia a eses problemas. Nós reclamamos do goberno provincial que explique con claridade que é o que ocorre na residencia de Trabada".

Poy califica de "lamentable" que el gobierno provincial se enfrente a los trabajadores de una residencia "en vez de aclarar as cousas, sentarse a falar e ver como resolver os problemas. Unha vez máis socialistas e nacionalistas dan claras mostras da súa incapacidade para practicar a autocrítica; sempre optan polo enfrontamento en canto as cousas non van como eles queren que vaian".

OTRAS RESIDENCIAS. El viceportavoz del PP extiende la situación a otras residencias dependientes de la Diputación y reclamó al gobierno provincial que informe también de otros centros "onde se dan problemas similares aos denunciados na de Trabada. Queremos que se nos diga con claridade se este é un problema puntual, dunha residencia en concreto, ou é un problema do modelo. É importante sabelo".